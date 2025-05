Dijon s’offre un exploit contre Paris : l’ASVEL redevient leader avant la dernière journée !

En trois jours, le trio EuroLeague de la Betclic ELITE a été terrassé dans le championnat de France. Après le pétage de plomb de l’AS Monaco dimanche contre la JL Bourg, la fin de série de l’ASVEL battue par Le Mans lundi, le Paris Basketball a chuté ce mardi 13 mai contre la JDA Dijon. Une défaite lourde de conséquences concernant l’obtention de la première place de la saison régulière, avant la dernière levée du championnat prévu ce week-end de mi-mai.

Paris laisse passer une énorme occasion, Dijon le mieux placé pour le play-in

Alors que Paris semblait l’équipe la mieux partie pour obtenir l’avantage du terrain tout au long des playoffs à l’aube de cette dernière semaine de saison régulière, le club de la capitale a vu cette perspective potentiellement s’envoler face à Dijon. Dominée de bout en bout par la JDA, T.J. Shorts et ses partenaires se sont finalement inclinés d’un petit point à l’Adidas Arena (95-96), après avoir échoué de peu à une belle remontée dans le dernier quart-temps (28-13).

Dijon, en course pour obtenir la meilleure place possible au play-in, s’est offert « la plus belle victoire de sa saison » du propre aveu de Laurent Legname, dans des propos rapportés par Le Bien Public. Bien que sur une jambe en raison d’une entorse à la cheville contractée la semaine passée, Axel Julien a porté l’attaque dijonnaise (16 points à 6/9 aux tirs, 11 passes décisives), où tous les leaders ont répondu présents (11 points ou plus pour Booth, Sengfelder, Duffie, Kamardine et Hrovat). Ils ont fini su résister à une équipe de Paris partie de trop loin, en manque d’inspiration offensivement et pas forcément bien préparée du propre aveu de son coach. « J’ai dit aux gars dans le vestiaire et je vais le redire ici, j’ai perdu ce match, c’est de ma faute. On n’était pas suffisamment prêt à jouer contre Dijon, on ne les a pas respectés », appuyait Tiago Splitter, comme rapporté par Le Bien Public.

Avec cette victoire de prestige, la JDA Dijon est bien partie pour terminer à la plus haute place du play-in. Avant la dernière journée, le club bourguignon (7e) devance Chalon-sur-Saône (8e) et le SLUC Nancy (9e) d’une victoire.

Monaco passe ses nerfs sur le Stade Rochelais

De son côté, l’AS Monaco n’a pas failli chez le Stade Rochelais, deux jours après sa plus sévère débâcle à domicile depuis son retour en Betclic ELITE (défaite 73 à 100 contre la JL Bourg). Face à une équipe condamnée à la relégation, la Roca Team n’a eu aucune pitié, même en l’absence de son entraîneur Vassilis Spanoulis, suspendu suite à son exclusion contre la Jeu. À Gaston-Neveur, le néo-meilleur défenseur de la saison de Betclic ELITE, Alpha Diallo (16 points), et ses partenaires, ont outrageusement dominé les débats (48-86).