NBA

Dillon Brooks explose son record personnel avec 40 points contre Detroit

Performance historique de Dillon Brooks face aux Pistons. Le Canadien établit un nouveau record en carrière avec 40 points lors de la victoire des Suns 114-96, propulsant Phoenix à un bilan de 29-19.
|
00h00
Dillon Brooks explose son record personnel avec 40 points contre Detroit

Il avait déjà établi son record en carrière dès la fin du troisième quart-temps avec 38 points.

Crédit photo : © Mark J. Rebilas-Imagn Images

Dillon Brooks a livré la performance de sa carrière jeudi soir à Phoenix, inscrivant 40 points dans la victoire convaincante des Suns face aux Pistons de Detroit (114-96). Le Canadien de 30 ans a battu son précédent record personnel de 37 points, établi en 2021 sous le maillot des Memphis Grizzlies.

Cette explosion offensive intervient lors d’une soirée particulière pour Brooks, puisque l’organisation des Suns avait distribué aux 5 000 premiers spectateurs un t-shirt à l’effigie du joueur avec l’inscription « Dillon The Villain », en référence à sa personnalité explosive sur les parquets.

Une montée en puissance spectaculaire pour Phoenix

L’ailier de 2,01 m a terminé la rencontre avec un excellent 13/22 aux tirs, accompagné de 8 rebonds. Il avait déjà établi son record en carrière dès la fin du troisième quart-temps avec 38 points, avant d’ajouter un panier à 5 minutes 43 secondes de la fin pour porter son total à 40 unités.

Grayson Allen a apporté un soutien précieux avec 24 points, permettant aux Suns de dominer une équipe de Detroit pourtant leader de la Conférence Est. Cade Cunningham (26 points) et Jalen Duran (23 points, 13 rebonds) ont tenté de maintenir les Pistons dans le match, mais sans succès.

LIRE AUSSI

Phoenix a pris les devants dès la première période en réussissant ses quatre premières tentatives à 3-points, construisant une avance de 16 points à la mi-temps. Brooks avait déjà inscrit 24 points avant la pause, multipliant les paniers difficiles et tirs en suspension.

Cette cinquième victoire en sept matches propulse les Suns à un bilan de 29-19, soit 10 victoires de plus que de défaites pour la première fois de la saison. Brooks, arrivé cet été dans le cadre de l’échange ayant envoyé Kevin Durant à Houston, réalise une saison de référence avec plus de 20 points de moyenne et se profile comme un candidat surprise pour sa première sélection au All-Star Game.

