Présaison

Diminué, le Limoges CSP s’incline en finale du tournoi de Limoges face à Murcie

Privé de nombreux joueurs, Limoges s’est incliné à Beaublanc en finale du tournoi de Limoges face aux Espagnols de Murcie (72-58), montrant tout de même de bonnes choses avant d’accueillir à bras ouverts des retours et du renfort dans les prochains jours.
|
00h00
Résumé
Écouter
Frank Mason et les Limougeauds étaient trop diminués pour remporter la finale du tournoi de Limoges face à Murcie.

Crédit photo : Limoges CSP, via X

Dans son antre de Beaublanc chauffé à blanc, le Limoges CSP a tout fait pour remporter une deuxième victoire de suite devant son public, en finale du tournoi de Limoges face à Murcie. Mais les hommes de Dario Gjergja ont “manqué de rotations”, comme l’analyse le coach chez nos confrères du Populaire du Centre, et donc de réserve en fin de rencontre face aux Espagnols, terminant à la deuxième marche du podium après leur défaite 72-58.

Les Limougeauds ont en effet dû composer sans plusieurs joueurs de marque blessés ou absents, à savoir Nikola Jovanovic, Armaan Franklin, Leon Stergar mais aussi Kenny Baptiste, parti en Guadeloupe où sa compagne attend un heureux événement, et qui ne devrait pas revenir en Haute-Vienne. En leur absence, le CSP s’est appuyé sur l’apport de son meneur Frank Mason III (16 points à 6/13 aux tirs) et son capitaine Nicolas Lang (11 points mais 1/7 aux tirs), qui comme leurs coéquipiers ont montré des signes de fatigue en fin de match, 48 heures après la victoire au forceps face à Boulazac.

LIRE AUSSI
Présaison - Le Limoges CSP a battu Boulazac (92-89) ce vendredi soir au tournoi de Limoges. Portés par les 21 points de Vincent Amsellem, les Limougeauds ont retrouvé le goût de la victoire après deux défaites en préparation.
Vincent Amsellem brille face à son ancien club : le Limoges CSP s’impose contre Boulazac – BeBasket
Rédaction

Comme il l’évoque chez nos confrères du Populaire du Centre, Dario Gjergja tire du positif de cette défaite, qui lui a par ailleurs permis de lancer les deux espoirs Erwann Bussing et Kenny Courset. “Notre état d’esprit a été incroyable. Ce n’est pas facile avec toutes ces absences. Les gars se sont battus. Je suis fier de ce qu’ils ont montré, même les plus jeunes”.

Alors que les principes de jeu de Gjergja infusent dans le collectif, à commencer par une défense très satisfaisante, les Limougeauds devraient pouvoir compter sur une partie si ce n’est l’intégralité de leurs joueurs absents de la finale le weekend prochain, pour le dernier amical face à Cholet Basket. Le remplaçant de Kenny Baptiste, qui devrait être sauf rebondissement Hugo Invernizzi, devrait lui aussi arriver dans les prochains jours, Limoges voulant s’assurer d’un effectif opérationnel pour la reprise du championnat, le 27 septembre contre Bourg-en-Bresse.

LIRE AUSSI
Betclic ELITE - Le Limoges CSP et Kenny Baptiste ont trouvé un accord pour se séparer à l'amiable. Hugo Invernizzi va le remplacer au poste 4.
Limoges et Kenny Baptiste ont trouvé un accord, Invernizzi va signer – BeBasket
Rédaction
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
