Diminué, le Limoges CSP s’incline en finale du tournoi de Limoges face à Murcie

Dans son antre de Beaublanc chauffé à blanc, le Limoges CSP a tout fait pour remporter une deuxième victoire de suite devant son public, en finale du tournoi de Limoges face à Murcie. Mais les hommes de Dario Gjergja ont “manqué de rotations”, comme l’analyse le coach chez nos confrères du Populaire du Centre, et donc de réserve en fin de rencontre face aux Espagnols, terminant à la deuxième marche du podium après leur défaite 72-58.

Malgré une belle combativité de nos joueurs, Murcia s’impose dans cette finale 58-72 et remporte le Tournoi de Limoges. Rendez-vous à Cholet samedi prochain pour le dernier match de préparation 💚 pic.twitter.com/vYRbKAdQGM — Limoges CSP (@limogescsp) September 14, 2025

Les Limougeauds ont en effet dû composer sans plusieurs joueurs de marque blessés ou absents, à savoir Nikola Jovanovic, Armaan Franklin, Leon Stergar mais aussi Kenny Baptiste, parti en Guadeloupe où sa compagne attend un heureux événement, et qui ne devrait pas revenir en Haute-Vienne. En leur absence, le CSP s’est appuyé sur l’apport de son meneur Frank Mason III (16 points à 6/13 aux tirs) et son capitaine Nicolas Lang (11 points mais 1/7 aux tirs), qui comme leurs coéquipiers ont montré des signes de fatigue en fin de match, 48 heures après la victoire au forceps face à Boulazac.

QT4 – 5’

Un peu de réussite dans ce dernier QT 🟢51-64🔴 pic.twitter.com/RQvSZeuPls — Limoges CSP (@limogescsp) September 14, 2025

Comme il l’évoque chez nos confrères du Populaire du Centre, Dario Gjergja tire du positif de cette défaite, qui lui a par ailleurs permis de lancer les deux espoirs Erwann Bussing et Kenny Courset. “Notre état d’esprit a été incroyable. Ce n’est pas facile avec toutes ces absences. Les gars se sont battus. Je suis fier de ce qu’ils ont montré, même les plus jeunes”.

Alors que les principes de jeu de Gjergja infusent dans le collectif, à commencer par une défense très satisfaisante, les Limougeauds devraient pouvoir compter sur une partie si ce n’est l’intégralité de leurs joueurs absents de la finale le weekend prochain, pour le dernier amical face à Cholet Basket. Le remplaçant de Kenny Baptiste, qui devrait être sauf rebondissement Hugo Invernizzi, devrait lui aussi arriver dans les prochains jours, Limoges voulant s’assurer d’un effectif opérationnel pour la reprise du championnat, le 27 septembre contre Bourg-en-Bresse.