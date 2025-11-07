Recherche
ELITE 2

Divine Myles à l’arrêt : l’Alliance Sport Alsace encore frappée par la malchance

ELITE 2 - Divine Myles, le meneur américain de l’Alliance Sport Alsace, pourrait manquer la réception de Blois ce vendredi soir. Touché à la tête à deux reprises, il est soumis au protocole commotion et reste incertain pour ce choc d’Élite 2.
Divine Myles à l’arrêt : l’Alliance Sport Alsace encore frappée par la malchance

Divine Myles a subi un choc contre le HTV

Crédit photo : Victor Lecomte

L’Alliance Sport Alsace (ASA) pourrait être une nouvelle fois diminuée ce vendredi face à Blois. Son leader Divine Myles (1,80 m, 29 ans), meilleur passeur d’Élite 2, souffre encore des conséquences de deux chocs à la tête subis récemment. En observation médicale, sa participation à la rencontre reste en suspens, un vrai coup dur pour l’équipe de Nebojsa Bogavac.

Une commotion qui tombe au plus mauvais moment

Victime de vertiges, de nausées et de flashs visuels depuis ses deux chutes à Hyères-Toulon puis à Nantes, Divine Myles n’a pas pu s’entraîner normalement cette semaine. L’Américain, auteur de 14,8 points et 7,1 passes décisives en moyenne cette saison, suit le protocole commotion encadré par la médecin du club, Marine Kauffer. L’essai effectué jeudi n’a pas été concluant.

« Divine est un guerrier toujours prêt à aider l’équipe, mais il faut aussi qu’on le protège », a expliqué son coach Nebojsa Bogavac dans Les Dernières Nouvelles d’Alsace. L’entraîneur monténégrin estime à « 50-50 » les chances de voir son meneur tenir sa place, la décision finale devant être prise après le shooting de ce vendredi.

Bogavac contraint de bricoler encore

Déjà privé de plusieurs cadres depuis le début de saison, le technicien alsacien pourrait devoir composer sans son chef d’orchestre. En cas de forfait de Myles, le jeune Romain Hoeltzel (21 ans) serait appelé à endosser davantage de responsabilités, épaulé par Petar Aranitovic, habituellement utilisé au poste d’arrière mais qui pourrait dépanner à la mène.

« On doit afficher davantage d’énergie et de concentration », a insisté Bogavac à la veille du match, conscient de l’ampleur de la tâche face à Blois, deuxième du championnat et équipe qui encaisse le moins de points par match en ELITE 2 (74).

Un défi majeur face à Blois

Reléguée de Betclic ÉLITE l’an passé, l’ADA Blois vise une remontée rapide. Emmenée par Eric Nottage et les anciens Souffelweyersheimois Timothé Vergiat et Jacques Alingue, l’équipe de David Morabito s’appuie sur un collectif solide et une grande rigueur défensive.

Malgré la cascade de blessures et l’incertitude autour de Divine Myles, l’ASA aborde ce rendez-vous sans complexe. Avec quatre victoires en neuf journées, l’équipe alsacienne reste accrochée au milieu de tableau et entend bien faire front, devant son public, à la Forest Arena.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
