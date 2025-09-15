Recherche
ELITE 2

Djordje Milosevic de retour au Champagne Basket, c’est officiel

ELITE 2 - Victime d'une blessure à l'adducteur, Samuta Avea sera absent plusieurs semaines. Pour le remplacer, le Champagne Basket a choisi de rappeler Djordje Milosevic, déjà passé par Châlons-Reims en 2022-2023.
00h00
Djordje Milosevic de retour au Champagne Basket, c’est officiel

Milosevic avec Champagne Basket en 2022

Crédit photo : Antoine Bodelet

Lundi 15 septembre, le Champagne Basket a annoncé officiellement le retour de Djordje Milosevic (1,99 m, 32 ans). L’ailier serbe rejoint le club en tant que remplaçant médical pour suppléer l’absence de Samuta Avea, touché à l’adducteur gauche lors du dernier match de préparation contre Denain.

Un visage connu à Châlons-Reims

Milosevic avait déjà porté les couleurs du Champagne Basket lors de la saison 2022-2023. Son aventure s’était arrêtée prématurément à cause d’une grave blessure au genou qui l’avait privé des playoffs d’accession. Malgré cette fin difficile, le joueur avait laissé une bonne impression et n’avait pas caché son envie de revenir, comme début 2024 lorsqu’il avait sondé le club pour un possible retour.

Finaliste de Pro B avec l’ASA

Depuis son premier passage, Milosevic a poursuivi sa carrière en Bosnie avec Borac Nektar en 2024 avant de rejoindre l’Alliance Sport Alsace. Avec l’ASA, il a disputé une saison pleine et atteint la finale des barrages d’acccession en 2025, perdue face au Portel.

Le Serbe revient donc en Champagne avec l’ambition de stabiliser l’effectif avant le début de la saison d’Élite 2, qui commencera ce vendredi 19 septembre à domicile contre Hyères-Toulon.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
