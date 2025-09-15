Djordje Milosevic de retour au Champagne Basket, c’est officiel

Lundi 15 septembre, le Champagne Basket a annoncé officiellement le retour de Djordje Milosevic (1,99 m, 32 ans). L’ailier serbe rejoint le club en tant que remplaçant médical pour suppléer l’absence de Samuta Avea, touché à l’adducteur gauche lors du dernier match de préparation contre Denain.

Djordje MILOSEVIC en tant que pigiste au CHAMPAGNE BASKET 🚨 L’ailier serbe Djordje MILOSEVIC (32ans : 1m99), déjà passé par le club lors de la saison 2022-2023, revient en Champagne, en tant que pigiste médical, à la suite de la blessure de Samuta AVEA. pic.twitter.com/NjivfaSTQ6 — Champagne Basket 🧙‍♂️ (@ChampBasketOff) September 15, 2025

Un visage connu à Châlons-Reims

Milosevic avait déjà porté les couleurs du Champagne Basket lors de la saison 2022-2023. Son aventure s’était arrêtée prématurément à cause d’une grave blessure au genou qui l’avait privé des playoffs d’accession. Malgré cette fin difficile, le joueur avait laissé une bonne impression et n’avait pas caché son envie de revenir, comme début 2024 lorsqu’il avait sondé le club pour un possible retour.

Finaliste de Pro B avec l’ASA

Depuis son premier passage, Milosevic a poursuivi sa carrière en Bosnie avec Borac Nektar en 2024 avant de rejoindre l’Alliance Sport Alsace. Avec l’ASA, il a disputé une saison pleine et atteint la finale des barrages d’acccession en 2025, perdue face au Portel.

Le Serbe revient donc en Champagne avec l’ambition de stabiliser l’effectif avant le début de la saison d’Élite 2, qui commencera ce vendredi 19 septembre à domicile contre Hyères-Toulon.