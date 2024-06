Dominik Olejniczak reste à Saint-Quentin

Dominik Olejniczak (2,13 m, 27 ans) prolonge l’aventure à Saint-Quentin. Le pivot polonais, arrivé à l’été 2023 après avoir joué au BCM Gravelines-Dunkerque deux années, prolonge à son tour. Collectivement (17 victoires et 17 défaites) et individuellement (7,6 points à 67,4% de réussite aux tirs et 4,8 rebonds en 19 minutes), il sort de sa meilleure saison en Betclic ELITE.

« En prévision de la prochaine saison, il était naturel de proposer à Dominik de continuer avec nous, a déclaré son coach Julien Mahé. Je suis heureux qu’il ait accepté. Avec lui, nous avons dans nos rangs un joueur intérieur solide, mobile, efficace et qui a toujours l’envie de progresser.»

A la rentrée, Dominik Olejniczak devrait encore retrouver William Pfister dans la raquette de Saint-Quentin. Ensemble, ils découvriront la BCL avec le SQBB.