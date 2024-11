Dominique Malonga (ASVEL), la blessure après le dunk

Alors que l’on attend encore des nouvelles de Marine Johannes suite à sa blessure mardi en EuroLeague contre Bourges, l’équipe de France féminine enregistre une autre mauvaise nouvelle, à la veille du début du rassemblement à Caen.

Trois jours après son dunk historique en EuroCup, Dominique Malonga (1,97 m, 18 ans) s’est à son tour blessée à la cheville. À la 15e minute du match contre Basket Landes, alors qu’elle avait contribué à la belle entame de l’ASVEL (6 points à 3/6, 3 rebonds et 1 contre), la vice-championne olympique s’est écroulée après avoir marché involontairement sur le pied de sa vis-à-vis, Sam Fuehring, et n’est plus jamais revenue en jeu. Sans elle, Julie Wojta (18 points, 8 rebonds et 5 passes décisives en 43 minutes) et Laura Quevedo (17 points et 10 rebonds en 44 minutes) ont été particulièrement précieuses pour résister à l’intérieur.

Parmi les 14 joueuses convoquées par Jean-Aimé Toupane, Dominique Malonga est donc incertaine pour la réception d’Israël jeudi et le déplacement en Lettonie dimanche.