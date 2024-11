Dominique Malonga préservée contre Israël

Blessée samedi dernier avec l’ASVEL Féminin, Dominique Malonga (1,97 m, 18 ans) ne tiendra pas sa place ce jeudi 7 novembre lors de la rencontre de l’équipe de France contre Israël. Le staff des Bleues a décidé de la préserver en espérant pouvoir la réintégrer pour la rencontre de qualification à l’EuroBasket 2025 de ce dimanche 10 novembre en Lettonie.

Déjà privée de Marine Johannès, Iliana Rupert et Carla Leite – en plus de Marine Fauthoux, pas sélectionnée pour être laissée au repos -, l’équipe de France va aligner deux nouvelles joueuses à Caen : l’intérieure Jess-Mine Zodia (1,90 m, 19 ans) et l’arrière Camille Droguet (1,75 m, 25 ans).