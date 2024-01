Du banc des Espoirs de l’ASVEL à un carton historique en pro : la trajectoire météorique de Roberts Blums

Il y a un an, lors du troisième week-end de janvier, Roberts Blums signait son meilleur match en Espoirs : 7 points, à 3/5, lors d’une démonstration à Paris (100-51). Pas le bout du monde, vraiment pas non. Oui, mais il faut dire que ses treize premières sorties avec les Espoirs de l’ASVEL avaient été complètement anonymes : huit copies vierges, 15 unités sur l’ensemble de la saison. Beaucoup trop de difficultés physiques pour exister réellement avec les U21.

Censé évoluer à Saint-Quentin cette saison

Depuis, loin d’être tombé dans les limbes de l’anonymat du championnat Espoirs, Roberts Blums (1,88 m, 18 ans) est devenu un vrai joueur de Champions League (11 points à la Meilleraie le 25 octobre), et co-détenteur du record de points de la jeune histoire du championnat letto-estonien, créé en 2018, avec l’ex-choletais Jalen Riley et Matej Radunic : 41 points ! Comment s’y est-il pris ?

Déjà, en ne se pérennisant pas à l’Astroballe. « Il rentrait dans nos plans mais est parti de son propre fait : c’était un projet que l’on souhaitait continuer », indique Mike Happio, le coach des Espoirs de l’ASVEL. Puis, en faisant un passage express à Saint-Quentin, où il était censé être le go-to-guy de l’équipe Espoirs et partenaire d’entraînement des pros. Dix jours en août pour se rendre compte que cette union ne conviendrait à personne. « On a fait des efforts inédits pour l’accueillir, compte-tenu du potentiel du garçon », retrace Julien Mahé, le technicien axonais. « C’était très largement au-dessus de ce qu’on a l’habitude de faire. Mais on s’est très rapidement rendu compte que ça n’irait pas pour les deux parties. »

« La formation villeurbannaise a été performante »

Finalement recruté par le VEF Riga managé par… son père, Janis, auteur d’un carton à 32 points contre les Bleus lors de l’EuroBasket 2011, Roberts Blums monte en puissance dans son pays d’origine. Auteur de neuf sorties consécutives au-dessus de la barre des 10 unités, le MVP de l’EuroBasket U18 division B contre Tallinn Kalev, la lanterne rouge du championnat : 41 points à 14/21 (dont 6/12 à 3-points), 7 rebonds, 2 passes décisives, 3 interceptions et 2 balles perdues pour 44 d’évaluation en 33 minutes. Énorme shooteur, de plus en plus à l’aise balle en main pour s’orienter vers un poste de 2-1, il vit une saison inattendue (13,2 points de moyenne en pro) par rapport à ses performances mitigées en Espoirs l’an dernier (4,9 points en 12 minutes). « Je suis très content et très fier de lui« , clame Mike Happio. « La formation villeurbannaise a été performante vu ce qu’il fait avec Riga : il a pu s’étoffer physiquement et il défend plus fort, chose qu’il ne faisait pas quand il est arrivé. »