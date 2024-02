Duel de la peur à venir entre Blois et Roanne

En fin d’après-midi (à 18h30), deux clubs à la course pour le maintien en Betclic Élite vont s’affronter pour la 22e journée de Betclic ELITE. L’ADA Blois d’un côté, qui n’a que deux victoires d’avance sur la zone de relégation (bilan de 8 victoires pour 13 défaites), et la Chorale de Roanne de l’autre côté, qui reste sur quatre revers consécutifs et compte deux matchs de retard (bilan de 6 victoires pour 13 défaites). Les deux clubs qui se sont côtoyés en Pro B pendant trois saisons (de 2016 à 2019) vont tout donner pour ne pas y retourner.

Surmonter la « trouille » côté roannais

La dynamique est très mauvaise du côté de la Chorale. Ces derniers restent sur 6 défaites lors des 7 derniers matchs. Même s’ils sont passés proches de renverser cette tendance, comme lors du dernier match crève-cœur contre Saint-Quentin, ou du précédent à Limoges. À l’issue de la dernière rencontre, le coach Jean-Denys Choulet avait été l’auteur d’une franche tirade sur la situation de son club. Il expliquait notamment à quel point son équipe avait « la trouille » et que ses joueurs n’avaient « plus confiance. »

La dernière fois que les deux équipes s’étaient rencontrées en octobre, c’était bel et bien la Chorale qui l’avait emporté 83-81. Mais la dynamique était totalement différente d’une part et d’autre à l’époque. Et le meneur roannais D.J. Cooper, qui tourne quasiment en double-double de moyenne (9,2 points et 10,3 passes décisives), n’avait pas encore rejoint l’équipe. Chacun des 15 derniers matchs restants va être crucial pour Roanne et Jean-Denys Choulet, qui n’est « jamais descendu avec une équipe de toute [sa] carrière, et [n’a] pas envie que ça commence aujourd’hui. »

L'heure du départ pour Blois 🚌

📷 Nolhan Joanin#ChoraleNation pic.twitter.com/lN7AxcENHW — Chorale Roanne Basket (@ChoraleRoanne) February 2, 2024

« On fait ce sport pour des matchs importants : celui-là en est un ! » côté blésois

L’ADA Blois a l’avantage de disputer cette rencontre à domicile, au Jeu de Paume. La communication du club ne s’y est pas trompée en expliquant que l’équipe aura besoin de son sixième homme : « Votre énergie sera un atout extrêmement important pour notre équipe : TOUS ENSEMBLE ! » ont-ils écrit sur leur site. D’autant plus que leurs adversaires n’ont gagné que deux fois à l’extérieur cette saison.

Auprès de la Nouvelle République, Mickaël Hay s’est dit motivé à remporter cette rencontre : « On fait ce sport pour des matchs importants : celui-là en est un ! » Le coach historique blésois s’est montré satisfait des progrès de son équipe et approche cette rencontre avec confiance. D’autant plus qu’il pourra compter sur sa recrue Kerem Kanter, qui va faire ses débuts à domicile. Le pivot turc – petit frère de l’ancien joueur de NBA Enes Kanter renommé Enes Freedom – devrait avoir un rôle important pour sa première, étant donné que l’autre intérieur Brice Dessert ne sera pas à 100%, gêné à la cheville.