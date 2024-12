Dure soirée aux tirs pour Tidjane Salaün et Bilal Coulibaly

Contrairement à Guerschon Yabusele, vainqueur de son 4e match de suite avec les Sixers, les autres Français engagés dans la nuit du lundi 30 au mardi 31 décembre ont connu une soirée plus difficile.

Les Français des Hornets et des Wizards dans les bas-fonds de l’Est

Les Charlotte Hornets de Tidjane Salaün (2,05 m, 19 ans) et Moussa Diabaté (2,08 m, 22 ans) n’ont plus gagné depuis 7 matchs et le 8 décembre. Pour leur dernier match en 2024, ils ont de nouveau subi la défaite face aux Chicago Bulls (108-115). Quelque peu en galère avec son adresse pour son année rookie (31% au global), l’ex-Choletais n’a pas vécu une meilleure soirée face à la franchise de l’Illinois, avec 3 points à 1/6 aux tirs, ne convertissant qu’un seul tir à 3-points. Il a cependant eu de l’impact au rebond (8).

Son compère Moussa Diabaté a également peu de choses à se mettre sous la dent en attaque ces derniers temps. L’ancien joueur des Los Angeles Clippers a enchaîné son 3e match avec 0 point, le Parisien n’ayant shooté qu’à 2 reprises sur ses trois dernières sorties (aucune tentative contre les Bulls).

Pour Bilal Coulibaly (2,03 m, 20 ans), la soirée fut maigre également pour les retrouvailles des Washington Wizards avec les New York Knicks, deux jours après la défaite en prolongation. Efficace offensivement 48 heures plus tôt malgré la difficulté à contenir défensivement Jalen Brunson auteur de 55 points, le natif de Saint-Cloud a cette fois vécu une soirée de maladresse. L’ancien joueur des Metropolitans 92 n’a marqué que 6 points (à 1/10 aux tirs et 4/4 aux LFs). En l’absence de Jordan Poole, il a cependant distribué le jeu (6 passes décisives pour 2 ballons perdus) et fait valoir son impact dans la peinture (3 rebonds et 3 contres).

D’habitude beaucoup plus en peine avec son adresse, c’est finalement Alexandre Sarr (2,16 m, 19 ans) qui a connu une bonne performance de ce côté-là. Le Bordelais a compilé 18 points à 7/13 aux tirs dont 3/6 à 3-points, avec 4 rebonds et 1 contre pour 2 ballons perdus