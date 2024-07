Dusan Ristic, un pivot international serbe à Chalon

L’Élan Chalon va annoncer la signature du pivot serbe Dusan Ristic (2,14 m, 28 ans) ce mardi 23 juillet, selon nos informations. Poste 5/4 d’expérience, l’international serbe a effectué un cursus complet à Arizona avant de lancer sa carrière professionnelle en 2018.

On fait encore une annonce demain ? 🤔#RougeEtBlanc — Elan Chalon (@ELANCHALON) July 22, 2024

Un pivot de grande taille et fort shooteur

Fort d’une saison senior convaincante en NCAA (12,2 points à 56,9% de réussite aux tirs et 6,9 rebonds en 27 minutes), Dusan Ristic a signé à l’Étoile Rouge de Belgrade. Peu utilisé (7 minutes par match en Ligue adriatique), il a ensuite occupé un rôle plus important à Astana en VTB League avant de jouer à Saratov. Puis il a joué deux saisons en Espagne du côté de Fuenlabrada avant d’y revenir sur la saison écoulée, entre Tenerife (Liga Endesa) et Burgos (LEB Oro). A Tenerife, le natif de Novi Sad a tourné à 7 points à 46,9% de réussite aux tirs (dont 38,2% à 3-points) et 3,2 rebonds en seulement 11 minutes.

Véritable stretch 5, Dusan Ristic présente un profil rare en Betclic ÉLITE. Son entraîneur Savo Vucevic espère en faire le parfait complément de Lionel Gaudoux (1,98 m, 29 ans), un poste 5 plus petit, énergique et mobile.