De la Pro B à l’EuroLeague : Dustin Sleva attendu au Zalgiris Kaunas

Dustin Sleva (2,03 m, 29 ans), premier joueur emblématique du Paris Basketball, va franchir une nouvelle étape dans sa carrière. Selon BasketNews, l’ailier-fort américain de 29 ans va rejoindre le Zalgiris Kaunas, où il découvrira l’EuroLeague. Un accomplissement pour celui qui a accompagné toutes les étapes du club parisien depuis sa création en 2018.

