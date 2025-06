Ebuka Izundu, un ancien flop de la SIG Strasbourg en passe de découvrir l’EuroLeague

En 2020, il avait découvert la Basketball Champions League avec la SIG Strasbourg, dans l’anonymat le plus complet (1,3 point et 3,7 rebond en 3 matchs). Cette saison, il en était pourtant le joueur le plus rentable (14,9 d’évaluation en 19 minutes de moyenne) avec le Galatasaray Istanbul (9,5 points à 72% et 7 rebonds), torturant notamment Saint-Quentin lors d’un match de barrages (17 points à 7/9 et 5 rebonds).

PROFIL JOUEUR Ebuka IZUNDU Poste(s): Pivot Taille: 208 cm Âge: 28 ans (28/06/1996) Nationalités: Stats 2024-2025 / Basketbol Super Ligi PTS 10,7 #64 REB 6,5 #10 PD 0,6 #188

À tel point qu’Ebuka Izundu (2,08 m, 28 ans) pourrait prochainement découvrir l’EuroLeague ! Selon BasketNews, l’ancien intérieur alsacien devrait rejoindre les rangs de l’Étoile Rouge de Belgrade. Ce qui serait un retour dans la capitale serbe, quatre ans après avoir rebondi au FMP dans la foulée de son départ de Strasbourg.

Attendu comme un pivot complémentaire de Yannis Morin lors de son passage à la SIG, lors de l’automne 2020, le Nigérian avait effectivement le profil adéquat, mais n’a pas réussi à s’exprimer convenablement sur le terrain. En 8 matchs de Betclic ÉLITE, il était resté particulièrement discret avec 3,8 points à 58% et 2,3 rebonds de moyenne.