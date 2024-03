Elric Delord regrette « un manque de confiance général » au Mans

Le Mans a vécu une difficile après-midi ce samedi 9 mars à Antarès contre Nanterre. Le MSB a été largement dominé par Nanterre. Après 32 minutes de jeu, les visiteurs menaient de 29 points (51-80). S’ils ont mieux fini, au point de revenir à 13 points (76-89), c’est la deuxième fois de suite qu’ils sont hors du coup après leur lourd revers à Bourg-en-Bresse (86-67).

Malgré leur combativité illustrée par leur domination au rebond (50 prises à 22), ils ont fait preuve d’une incroyable maladresse (2/20 à 3-points avant de finir à 5/25) au contraire des Nanterriens, pourtant loin d’être adroits jusqu’en février. Ainsi, l’entraîneur Elric Delord estime que le manque de confiance actuel de son impact est en partie responsable, alors que le collectif sarthois a amené le MSB à se procurer des tirs ouverts.

« On a bien commencé le match puis on a eu des moments de moins bien, a-t-il regretté après le match. On avait 12 points de retard à la mi-temps. On a eu des tirs ouverts qu’on n’a pas pu convertir. Si on met ces tirs, cela change tout. A la deuxième mi-temps, il y a eu des passages compliqués, on a manqué d’efficacité. On voit la différence entre une équipe en pleine confiance et l’autre qui doute. Même si l’intensité était bonne, nous étions moins construits. Ce n’est pas comme cela qu’on va y arriver. L’engagement est mieux que face à Bourg, ça se voit sur le nombre de rebonds, on a bien mieux réagi. C’est le manque d’adresse qui nous amène à faire des erreurs ».