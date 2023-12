Emma Meesseman a remporté son 53e match de suite en EuroLeague

EuroLeague féminine - Emma Meesseman reste sur une incroyable série de 53 victoires de suite en EuroLeague.

Emma Meesseman (1,93 m, 30 ans) a remporté son 53e match de suite en EuroLeague ce vendredi soir. Voilà plus de quatre ans que l’intérieure belge n’a plus perdu en EuroLeague.

Ce mardi 5 décembre, elle et son équipe du Fenerbahçe Istanbul se sont imposées 88 à 64 à Valence. C’est la huitième victoire en autant de rencontres cette saison pour la formation de Valérie Garnier. L’ancienne joueuse de Villeneuve d’Ascq a encore cumulé 25 points à 12/19 aux tirs, 3 rebonds et 5 passes décisives pour 25 d’évaluation en 34 minutes. Cette saison, elle tourne à 17,3 points à 58,6% de réussite aux tirs, 5,3 rebonds et 5,4 passes décisives pour 23,5 d’évaluation en moins de 29 minutes.

Emma Meesseman a remporté l’EuroLeague à cinq reprises, quatre fois avec Ekaterinbourg – club russe qu’elle a quitté en 2022 – puis chez le Fenerbahçe Istanbul au printemps dernier. Après avoir remporté l’EuroBasket avec la Belgique, la vainqueure de la Coupe de France 2014 vise le back-to-back.