En délicatesse avec son genou, Vuk Vucevic reste à l’Élan Chalon

Tenu éloigné des parquets depuis le 23 décembre 2023, date où il a disputé son dernier match (une entrée de 2 minutes contre Cholet Basket), Vuk Vucevic (1,97 m, 22 ans) était en civil sur le banc de l’Élan Chalon le week-end dernier dans son ancienne salle d’Ékinox pour l’Ain Star Game.

Pour cause, le fils de Savo, né à Cholet lorsque son père était entraîneur de CB, fait toujours partie de l’effectif bourguignon pour la saison 2024/25. Actuellement en rééducation suite à une opération du genou, le Franco-Monténégrin court après le temps perdu (seulement 4 matchs, pour 18 minutes au total l’année dernière).

« Il a perdu un an, voire plus… »

« Il s’est fait opérer au mois de mars », explique Savo Vucevic. « Malheureusement, il s’était blessé un an auparavant mais on n’avait pas découvert le souci, il n’y avait rien à la radio. Il s’est entraîné pendant un an dessus et a aggravé le problème au ménisque. Quand le spécialiste du genou l’a vu, il a demandé comment c’était possible qu’il ait continué à jouer tout ce temps. S’il s’était fait opérer directement, il aurait été absent un mois. Là, c’est passé à cinq mois. Maintenant, il faut qu’il revienne. Il ne s’entraîne pas encore avec nous. Il a perdu un an, voire plus… »