En l’absence des options n°1, l’ASVEL a été sérieuse à Nanterre

Comme lors du premier week-end de mars, l’ASVEL jouait en préambule du choc de la journée, avec cette fois un déplacement à Nanterre. Et comme la semaine passée contre le Stade Rochelais, Villeurbanne s’est imposé, avec beaucoup moins de facilité mais une finalité toute aussi importante : une victoire permettant de revenir à hauteur du vaincu de la soirée entre Monaco et Paris.

Pas de Maledon ni de Caver

À un jour près, l’ASVEL et Nanterre ont chacun perdu un joueur majeur de leur effectif, même si l’absence de Théo Maledon sera moins conséquente pour Villeurbanne (luxation d’un doigt) que la fin de saison d’Ahmad Caver (biceps) pour le club altoséquanais. Malgré le forfait de ses deux joueurs stars, Rhodaniens et Nanterriens ont offert au palais des sports Maurice-Thorez une rencontre accrochée pendant trois quart-temps, avant que l’ASVEL ne fasse définitivement la différence dans les dix dernières minutes (14-21 dans le QT4.

Si Nanterre 92 n’a pas pu compter sur un duo Rodriguez – Tillman aussi brillant qu’en République tchèque plus tôt dans la semaine en BCL (seulement 14 points à eux deux), les arrières nanterriens ont pris le relais pendant un certain temps. Benjamin Sene (18 points), de retour de congé paternité, et Paul Lacombe (13 points, 5 passes décisives et 6 fautes provoquées), l’ancien de la maison villeurbannaise, ont longtemps trouvé pléthore de solutions en attaque pour leurs camarades (23 passes décisives).

Encore un dimanche tout bénéf’ pour l’ASVEL

Mais le manque d’adresse extérieure de l’équipe de Philippe Da Silva (4/19 à 3-points) a été un des facteurs clés de la rencontre, surtout en comparaison avec celle de l’ASVEL (10/28). Dans cet exercice, Melvin Ajinça a forcément brillé (14 points dont 4/5 à 3-points), bien trouvé par son meneur Paris Lee notamment (13 points et 7 passes décisives), amené à être davantage responsabilité à la création en l’absence de Théo Maledon.

Ainsi, comme après le choc entre Cholet et Monaco, l’ASVEL va rentabiliser cette nouvelle victoire peu importe l’issue de la rencontre entre l’ASM et Paris, pour resserrer encore un peu plus les rangs dans le top 4 de Betclic ELITE. Pour Nanterre 92, il faudra tenter de convertir ses bonnes sorties par des victoires en mars (Saint-Quentin et Limoges), afin de s’éviter des frayeurs pour le maintien.