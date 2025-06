En visite en Chine, Victor Wembanyama ferait une retraite spirituelle chez les moines Shaolin

Alors que les Finales NBA battent leur plein, Victor Wembanyama (2,24 m, 21 ans) profite lui de son intersaison pour voyager à travers le monde… et tenter des expériences inédites. Présent en Chine en ce début de mois de juin, ayant notamment visité la Grande Muraille, la star des San Antonio Spurs se prêterait à une activité encore plus insolite dans l’Empire du Milieu.

Le Français aurait entamé une retraite spirituelle de dix jours chez les moines Shaolin, après avoir été aperçu crâne rasé et en tenue traditionnelle sur des photos relayés sur les réseaux sociaux par des comptes indépendants.

Check out this photo— Victor Wembanyama at the Shaolin Temple in Zhengzhou, embracing the monk life. NBA is in trouble…. #nba #porvida #sanantonio #gospursgo #porvida (via @SpursGDP ) pic.twitter.com/mmKAbGJ6nA

— JeffGSpursKENS5 (@JeffGSpursZone) June 8, 2025