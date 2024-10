Encore une large défaite pour Villeneuve-d’Ascq : le champion dominé par l’ASVEL et Dominique Malonga

Dans les colonnes de La Voix du Nord, Rachid Meziane a tenté de rappeler, une énième fois, que l’ESBVA-LM n’était pas encore prête, que les Nordistes avaient « un mois de retard » sur leurs concurrents. Mais si certains n’avaient pas lu le journal, alors l’ASVEL Féminin s’est chargée de transmettre le message au plus grand monde.

Avec deux dynamiques diamétralement inversées depuis le printemps, le club lyonnais est venu donner la leçon aux championnes de France sur leur terrain. Une démonstration, bien plus importante que ne laisse suggérer le score final (67-55), où les coéquipières de Dominique Malonga (21 points à 10/14, 11 rebonds et 3 contres pour 29 d’évaluation) n’ont desserré leur étreinte que dans le dernier quart-temps, lorsque le match était déjà gagné (61-39, 30e minute).

Balayée lors du Match des Champions par Bourges (49-80), inexistante à Landerneau en ouverture (79-94), l’ESBVA-LM n’a donc toujours pas réussi à trouver la solution, avec de nombreux manques dans son jeu, à l’image d’une relation 1-5 douteuse entre Carla Leite (13 points à 5/16 et 4 passes décisives) et Kelsey Bone (7 points à 2/5, 6 rebonds et 4 balles perdues).

Ainsi, le champion villeneuvois fait partie des quatre équipes fanny (Chartres, La Roche Vendée, Charleville-Mézières) tandis que l’ASVEL rejoint Basket Landes, Lattes-Montpellier et Angers dans le quatuor de tête de La Boulangère Wonderligue;