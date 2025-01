Encore une petite échauffourée en Pro B : fin de match tendue entre le HTV et Orléans

Entre la fin de match houleuse entre Chartres et Blois puis le dérapage de Benoit Mbala, les échauffourées deviennent une fâcheuse tendance en Pro B cette saison. Nouvelle illustration vendredi soir à l’issue du buzzer final entre Hyères-Toulon et Orléans (81-71).

Alors qu’il n’y avait plus rien à jouer, l’écart étant déjà de 10 points, Théo Lefebvre et Maxim Eugene ont contesté la dernière remontée de balle de Tomislav Gabric : au sol alors que la sirène retentissait, encerclé par deux joueurs, l’ailier croate s’est agacé sur le capitaine varois, qui a ensuite été poussé dans le dos par Nathan Kuta, éjectant son coéquipier Lefebvre, visiblement touché à la nuque. S’en est suivi un petit attroupement, où aucun coup ne semble avoir été porté, même si on ne peut pas le certifier au vu de la confusion des images captées par LNB TV. Maintenus à bonne distance par les staffs respectifs, certains joueurs ont ensuite continué à s’invectiver pendant quelques secondes.

Des sanctions possibles ?

Des suspensions pourraient être prononcées par la Commission Juridique, de Discipline et des Règlements de la LNB : joueur le plus facilement identifiable dans l’altercation, Nathan Kuta est le plus susceptible d’être visé.

Une fin indigne pour une soirée qui laissera des traces à Orléans. Alors que l’OLB avait l’occasion de rattraper Boulazac, battu à Denain, le club du Loiret s’est incliné chez un mal-classé, qui évoluait en sous-effectif (Keita, Moore et Ndiaye forfaits). De quoi laisser pantois le coach Lamine Kebé, interrogé par Ici Orléans en conférence de presse.

« Aujourd’hui, je n’ai pas reconnu mon équipe. J’étais abasourdi. Que ce soit dans le rebond, dans la bataille, dans l’intensité… Nous avons été dominés dans tous les secteurs. Dès que nous sortons de notre identité, nous sommes friables. Nous avons pris une leçon ce soir. Je n’ai pas envie d’entendre parler de la fatigue. Faut jouer les matches. Nous sommes dans le dur. C’est un moment difficile. »