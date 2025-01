De nombreux cartons, Nantes s’offre le leader, Roanne remonte : le récap’ de la 21e journée de Pro B

Quelle meilleure illustration de la Pro B que ce Nantes – Boulazac ? Non, l’adage qui veut que tout le monde puisse battre tout le monde dans l’antichambre n’est pas un cliché. Le NBH, avant-dernier, l’a encore prouvé en s’offrant le scalp du leader ! Certes, le BBD était quelque peu essoufflé, deux jours après un match de Leaders Cup à Blois, mais Nantes n’en avait que faire. Portés par un Kyle Riddley de gala (29 points), les hommes de Rémy Valin ont décroché une victoire de référence cette saison et ont signé l’une des belles opérations du soir.

« Mon seul regret c’est de ne pas avoir pu avoir une journée de repos en plus entre Blois et Nantes », Alexandre Ménard, le coach du BBD après la défaite 78-70 à Nantes #ProB @BoulazacBasketD pic.twitter.com/qRMg7yQAGv — ici Périgord (@iciperigord) January 24, 2025

L’ASA, Caen Chartres et Fos fessés



Pour cause, ils ne sont plus derniers ex-æquo puisque Chartres a subi une correction à Évreux (83-117) et se sont rapprochés du premier non-relégable, Fos-Provence, humilié à Denain (62-105). À la 31e minute, les BYers étaient ainsi menés de 50 point (36-86) et pourront juste se satisfaire d’avoir évité l’infamie de la plus lourde défaite de l’histoire ! « C’est une victoire collective construite tout le long du match, même si nous avons relâché dans le dernier quart temps », savoure Ali Bouziane dans les colonnes de La Voix du Nord.

L’homogénéité du championnat, Orléans l’a également appris à ses dépens à Toulon. Alors que l’OLB avait l’occasion de revenir en tête, profitant de la défaite de Boulazac, l’équipe du Loiret s’est également inclinée, vaincue 71-81 par le HTV de Moses Greenwood. Dans ce contexte, la Chorale est la grande gagnante du soir en haut de tableau ! Tombeurs d’une équipe d’Antibes en pleine déliquescence (88-77), battue pour la neuvième fois en dix matchs, les coéquipiers de Bruno Cingala-Mata remontent à la deuxième place.

Un match référence pour Pau

Toujours dans le haut de tableau, Aix-Maurienne a mis fin à sa première mauvaise série de la saison, en disposant de Rouen (93-87) avec un record LNB pour Kamel Ammour (19 points), tandis que Caen a coulé à domicile face à l’Élan Béarnais (64-98), qui a bien profité du retour de Christopher Ledlum (23 points en 23 minutes). « C’est notre déplacement référence, notre meilleure prestation défensive de la saison », apprécie Bastien Pinault pour Ouest France.

Enfin, dans un duel important pour les playoffs, le SCABB a déroulé contre Poitiers (103-81) pendant qu’à quelques kilomètres de là, Vichy faisait exploser l’Alliance Sport Alsace après la pause : 46-40 à la mi-temps pour l’ASA, 97-67 au final pour la JAV, boostée par la saillie offensive d’Assemian Moularé (26 points en 26 minutes).