Endy Miyem et Isabelle Strunc arrivent à Tarbes

Comme indiqué, une autre internationale française était attendue à Tarbes, en plus d’Olivia Epoupa. C’est l’intérieure Endy Miyem (1,88 m, 36 ans) qui rejoint le TGB, au même titre qu’Isabelle Strunc (1,78 m, 33 ans) qui va retrouver son ancien coach de Perpignan François Gomez, indique La Dépêche du Midi.

Engagé en LFB et en EuroCup après sa demi-finale de playoffs, Tarbes a signé des joueuses référencées en plus d’avoir conservé un bon noyau dur dans son effectif. Rappelons que l’internationale nigériane Musa Murjanatu (1,88 m, 24 ans) a également signé.

Moins gênée par des blessures, Endy Miyem s’est encore montrée productive en LFB (7,6 points à 42,2% de réussite aux tirs et 3,7 rebonds en 21 minutes) et EuroLeague (9,8 points à 49,1% de réussite aux tirs et 4,1 rebonds pour 9,4 d’évaluation en 22 minutes sur 14 rencontres) avec l’ASVEL Féminin en 2023-2024. Isabelle Strunc a elle atteint la finale des playoffs de LF2 avec Toulouse. Complète, cette arrière de grande taille tournait à 7,7 points, 3,6 rebonds et 3 passes décisives en 27 minutes en championnat en 2023-2024, pour sa cinquième saison au TMB.