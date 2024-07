Espagne – Bahamas, la belle finale du TQO de Valence

Qui de l’Espagne ou des Bahamas remportera le TQO de Valence et sera à Lille à partir du 27 juillet prochain pour les Jeux olympiques de Paris ?

Ce samedi 6 juillet, les deux sélections se sont qualifiées pour la finale du TQO de Valence. Avec ses stars NBA, DeAndre Ayton (24 points à 11/15 aux tirs et 15 rebonds en 32 minutes), Buddy Hield (19 points à 8/15, 3 rebonds et 10 passes décisives en 34 minutes) et Eric Gordon (13 points à 4/14, 5 rebonds et 3 passes décisives en 28 minutes) mais aussi Travis Munnings (9 points à 3/7, 4 rebonds et 2 passes décisives en 29 minutes) et Jaraun Burrows (n’a pas joué), les Bahamas ont vite pris le dessus sur le Liban (31-16, 10′) avant de l’emporter 89-72.

L’Espagne a elle eu bien plus de mal à se défaire de la Finlande. Mal partie, elle a connu des hauts et des bas dans une partie où les visiteurs menaient encore à 7 minutes de la fin (64-66) après un 3-points d’Elias Valtonen. A l’entame du money time, le score était de 72 partout avant un dunk de Willy Hernangomez à 1 minute 52 de la fin. Le pivot du FC Barcelone a ensuite fait l’écart sur la ligne (76-72), à 1 minute 11 de la fin. Grand artisan du succès espagnol (28 points à 8/12 et 5 rebonds en 21 minutes), il devra rééditer sa performance s’il veut que l’Espagne s’en sorte ce dimanche à 20h30 contre les Bahamas. Ce n’est pas gagné !