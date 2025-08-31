L’Espagne écrase Chypre et enchaîne une deuxième victoire à l’Euro

L’Espagne a franchi une étape importante vers la qualification pour les phases finales de l’EuroBasket 2025 en écrasant Chypre 91-47 sur le parquet de Limassol. Cette victoire convaincante permet aux quadruples champions d’Europe d’afficher un bilan de 2 victoires pour 1 défaite dans le groupe C, se rapprochant ainsi de leur objectif de rejoindre Riga pour la suite de la compétition.

Les Espagnols ont rapidement pris le contrôle de la rencontre. Menés 10-7 au milieu du premier quart-temps, ils ont enchaîné avec un impressionnant 17-4 sur les huit minutes suivantes pour creuser un écart décisif de 27-11. Cette domination s’est poursuivie tout au long de la partie, avec un avantage confortable de 41-17 à la mi-temps.

Willy Hernangomez en patron, l’Espagne retrouve son niveau

Willy Hernangomez a été la figure dominante de cette rencontre face aux hôtes chypriotes. Le MVP de l’EuroBasket 2022 a inscrit 19 points avec une remarquable efficacité de 8 réussites sur 9 tentatives. L’intérieur espagnol a également capté 8 rebonds, dont 4 offensifs, tout en distribuant 3 passes décisives. Juancho Hernangomez et Mario Saint-Supery ont apporté leur contribution avec 9 points chacun, tandis que Darral Willis a mené la résistance chypriote avec 16 points et 6 rebonds.

L’Espagne a affiché une efficacité collective remarquable avec 49% de réussite aux tirs, incluant 14 paniers à 3-points à 40% de réussite, et 29 passes décisives. La défense espagnole a également brillé en provoquant 18 balles perdues chypriotes, converties en 21 points. La domination au rebond a été totale avec un avantage de 46-24, dont 12 rebonds offensifs, face à une équipe de Chypre limitée à 38% de réussite.

Avec ce bilan de 2-1, l’Espagne se trouve en position favorable pour se qualifier, même si le défi s’annonce plus relevé mardi face à l’Italie, avant un dernier match jeudi. Chypre, toujours à la recherche de sa première victoire en EuroBasket avec un bilan de 0-3, aura l’occasion de se racheter contre la Géorgie lors de sa prochaine sortie.