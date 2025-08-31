Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroBasket masculin

L’Espagne écrase Chypre et enchaîne une deuxième victoire à l’Euro

EuroBasket - L'Espagne a dominé Chypre 91-47 à Limassol. Les champions en titre signent une deuxième victoire consécutive et se positionnent favorablement pour la qualification aux phases finales de l'EuroBasket 2025.
|
00h00
Résumé
Écouter
L’Espagne écrase Chypre et enchaîne une deuxième victoire à l’Euro

Juancho Hernangomez et l’Espagne en sont à deux victoires de suite à l’Euro

Crédit photo : FIBA

L’Espagne a franchi une étape importante vers la qualification pour les phases finales de l’EuroBasket 2025 en écrasant Chypre 91-47 sur le parquet de Limassol. Cette victoire convaincante permet aux quadruples champions d’Europe d’afficher un bilan de 2 victoires pour 1 défaite dans le groupe C, se rapprochant ainsi de leur objectif de rejoindre Riga pour la suite de la compétition.

Les Espagnols ont rapidement pris le contrôle de la rencontre. Menés 10-7 au milieu du premier quart-temps, ils ont enchaîné avec un impressionnant 17-4 sur les huit minutes suivantes pour creuser un écart décisif de 27-11. Cette domination s’est poursuivie tout au long de la partie, avec un avantage confortable de 41-17 à la mi-temps.

Willy Hernangomez en patron, l’Espagne retrouve son niveau

Willy Hernangomez a été la figure dominante de cette rencontre face aux hôtes chypriotes. Le MVP de l’EuroBasket 2022 a inscrit 19 points avec une remarquable efficacité de 8 réussites sur 9 tentatives. L’intérieur espagnol a également capté 8 rebonds, dont 4 offensifs, tout en distribuant 3 passes décisives. Juancho Hernangomez et Mario Saint-Supery ont apporté leur contribution avec 9 points chacun, tandis que Darral Willis a mené la résistance chypriote avec 16 points et 6 rebonds.

L’Espagne a affiché une efficacité collective remarquable avec 49% de réussite aux tirs, incluant 14 paniers à 3-points à 40% de réussite, et 29 passes décisives. La défense espagnole a également brillé en provoquant 18 balles perdues chypriotes, converties en 21 points. La domination au rebond a été totale avec un avantage de 46-24, dont 12 rebonds offensifs, face à une équipe de Chypre limitée à 38% de réussite.

Avec ce bilan de 2-1, l’Espagne se trouve en position favorable pour se qualifier, même si le défi s’annonce plus relevé mardi face à l’Italie, avant un dernier match jeudi. Chypre, toujours à la recherche de sa première victoire en EuroBasket avec un bilan de 0-3, aura l’occasion de se racheter contre la Géorgie lors de sa prochaine sortie.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
Espagne
Espagne
Suivre
Italie
Italie
Suivre
Géorgie
Géorgie
Suivre
Chypre
Chypre
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Frédéric Fauthoux est resté assez fermé pendant France - Israël
EuroBasket
00h00Frédéric Fauthoux après France – Israël : « On a perdu pied »
Juancho Hernangomez et l'Espagne en sont à deux victoires de suite à l'Euro
EuroBasket
00h00L’Espagne écrase Chypre et enchaîne une deuxième victoire à l’Euro
Guerschon Yabusele a demandé un jeu plus en mouvement pour l'équipe de France à ses meneurs-arrières
EuroBasket
00h00La colère du capitaine Guerschon Yabusele : « On a joué plus perso »
EuroBasket
00h00Battue par Israël, l’équipe de France se complique la tâche à l’EuroBasket !
Le sélectionneur de l'Allemagne, Alex Mumbru, est sorti de l'hôpital
EuroBasket
00h00Le sélectionneur de l’Allemagne sort de l’hôpital et poursuit sa convalescence à l’hôtel
À l’étranger
00h00Le flop saint-quentinois Marcus Santos-Silva va retrouver la BCL
ELITE 2
00h00Blois remporte le tournoi d’Aix-les-Bains en éteignant le feu roannais
Luka Doncic a signé un triple-double et la Slovénie a battu la Belgique
EuroBasket
00h00Luka Doncic réalise un triple-double historique lors de Slovénie – Belgique
Jordan Loyd a marqué 59 points sur les deux premiers matches de l'Euro
EuroBasket
00h00Comment est vue la naturalisation de Jordan Loyd en Pologne ?
Giannis Antetokounmpo a marqué 27 points contre la Géorgie
EuroBasket
00h00Giannis Antetokounmpo mène la Grèce vers une victoire écrasante contre la Géorgie
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Cette ancienne star NBA annonce sa retraite après 15 ans de carrière professionnelle
NBA 2k26 est attendu le 5 septembre 2025
NBA
00h00Cette nouveauté révolutionnaire dans NBA 2K26
NBA
00h00Les New York Knicks ont failli réaliser une première dans l’histoire de la NBA : des contacts étaient établis avec une coach pour prendre la tête de l’équipe
NBA
00h00Les Lakers ont choisi leur camp pour l’EuroBasket : les dirigeants affichent un soutien total à leur superstar
NBA
00h00De champion NBA avec LeBron James à quarterback numéro 1 aux États-Unis : l’incroyable reconversion de ce néo-retraité qui rêve des JO 2028
NBA
00h00Les Cleveland Cavaliers perdent l’un de leurs meilleurs shooteurs pour au moins 3 mois, un premier coup dur pour les candidats au titre
Russell Westbrook sous le maillot des Denver Nuggets face à Oklahoma City
NBA
00h00Les Kings insistent : Russell Westbrook reste une option sérieuse
Malik Beasley sous le maillot de Détroit face à Jalen Brunson sous le maillot des Knicks
NBA
00h00Malik Beasley attire l’intérêt des Knicks et Cavaliers après la fin de l’enquête fédérale
PJ Washington sous le maillot des Hornets face aux Kings
NBA
00h00PJ Washington proche d’une prolongation à 90M$ avec les Mavericks
Josh Giddey sous les couleurs des Bulls face à Indiana
NBA
00h00Josh Giddey et les Bulls : bras de fer autour de sa prolongation à Chicago
1 / 0