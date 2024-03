Et si Javon Masters terminait la saison avec l’Élan Béarnais ?

Nos confrères de La République des Pyrénées le qualifient de « plus-value inespérée. » Et comment leur donner tort ? Arrivé mi-janvier à l’Élan Béarnais en tant que pigiste médical de Kendall Anthony, Javon Masters (1,80 m, 29 ans) produit des meilleures statistiques que le meneur qu’il remplace (17,6 points à 44%, 3,3 rebonds et 5,2 passes décisives). Avec lui, Pau a gagné 6 matchs sur 9, contre 7 sur 15 auparavant.

« On est en train de réfléchir au sujet » Éric Bartecheky, à propos d’une prolongation de Javon Masters

À tel point que le club pyrénéen commence forcément à songer à une éventuelle prolongation de contrat. Alors que Javon Masters est lié avec l’EBPLO jusqu’au 30 avril, il serait dommage de le laisser filer avant les playoffs, seul moment de vérité de la saison en Pro B. « On est en train de réfléchir au sujet », indique l’entraîneur Éric Bartecheky au micro de La République des Pyrénées. « Kendall est censé être de retour pour les deux derniers matches de la saison régulière, mais on sait qu’il faut toujours du temps pour bien revenir après un aussi long arrêt. On va réfléchir à la situation, la gérer au mieux. » Déjà engagé par les Ottawa BlackJacks pour le championnat d’été canadien, dont le Burgien Isiaha Mike a été sacré MVP de la finale en 2023, Javon Masters a indiqué à La Rep’ qu’il n’était pas fermé à un séjour étendu dans le Béarn.