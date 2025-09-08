Recherche
EuroBasket masculin

EuroBasket 2025 : le programme complet des quarts de finale

EuroBasket - Les huit équipes qualifiées pour les quarts de finale de l'EuroBasket 2025 sont désormais connues. Plusieurs surprises ont marqué les huitièmes de finale, avec notamment les éliminations de la Serbie et de la France face à la Finlande et la Géorgie.
00h00
EuroBasket 2025 : le programme complet des quarts de finale

La Grèce veut se qualifier pour sa première demi-finale d’EuroBasket depuis 2009

Crédit photo : Julie Dumélié

Le tableau des quarts de finale de l’EuroBasket 2025 est désormais complet, avec des horaires de match officiellement fixés. Parmi les huit équipes qualifiées, cinq avaient déjà atteint ce stade lors de l’édition 2022, tandis que la Géorgie réalise une percée historique aux côtés de la Lituanie et de la Turquie qui retrouvent ce niveau.

Des surprises retentissantes en huitièmes de finale

Les huitièmes de finale ont été marqués par plusieurs coups de théâtre majeurs. La Finlande a créé la sensation en éliminant la Serbie, l’une des favorites pour le titre, avant que la Géorgie ne suive cette voie en sortant la France moins de 24 heures plus tard.

Du côté des performances individuelles, Luka Dončić a brillé avec 42 points pour mener la Slovénie à la victoire contre l’Italie, tandis que Giannis Antetokounmpo a inscrit 37 points pour propulser la Grèce face à Israël. La Pologne s’est également qualifiée en dominant la Bosnie-Herzégovine.

Bien que bousculé, l’Allemagne et la Turquie ont poursuivi leur parcours sans faute depuis le début de la compétition, pendant que la Lituanie éliminait la Lettonie, pays hôte de cette phase finale.

Le programme complet des quarts de finale

Les quarts de finale débuteront mardi 9 septembre avec l’affrontement entre la Turquie et la Pologne à 17h00 heure locale (16h00 en France), suivi du duel entre la Lituanie et la Grèce à 21h00 heure locale (20h en France).

Mercredi 10 septembre, la Finlande défiera la Géorgie à 17h00 heure locale (16h en France), avant le choc entre l’Allemagne et la Slovénie programmé à 21h00 heure locale (20h en France).

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
