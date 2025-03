Evan Fournier en difficulté, l’Olympiakos battu par l’Étoile Rouge à domicile

L’Olympiakos Le Pirée a perdu à domicile contre l’Étoile Rouge de Belgrade ce jeudi 20 mars lors de la 30e journée d’EuroLeague (73-81). Evan Fournier, toujours dans une spirale négative, a encore déçu, et son coach Geórgios Bartzokas n’a pas caché son inquiétude. Ce revers n’arrange pas non plus les affaires de l’AS Monaco dans la lutte pour le Top 4, bien que le Bayern Munich ait perdu.

Evan Fournier continue de décevoir

En panne totale d’adresse (3/13 aux tirs), Evan Fournier a confirmé ses difficultés actuelles. Sur les quatre derniers matches d’EuroLeague, l’arrière français affiche des statistiques inquiétantes : 29 points cumulés, 4/22 à 3-points (18%) et 10 balles perdues pour seulement 10 d’évaluation cumulé.

Evan Fournier struggling in the last 4 games😬 Combined stats:

29 PTS

6/15 2FG

4/22 3FG

9 REB

11 AST

10 TO

10 PIR

40% 2P

#basketballmaniacs #basketball #olympiacosbc #fournier #euroleague pic.twitter.com/PMcT6DKSxL — Basketballmaniacs_ (@bballmaniacs_) March 20, 2025

« Je ne pensais pas que cette mauvaise passe durerait aussi longtemps », a reconnu Geórgios Bartzokas après la rencontre. « Evan a de la personnalité et croit en lui, mais parfois ça joue contre lui. Quand il ne joue pas bien, c’est toute l’équipe qui en souffre. »

Face à une équipe serbe intense et inspirée, symbolisée par les 20 points à 6/8 aux tirs de Rokas Giedraitis (l’homme du match, avec 28 d’évaluation), Fournier n’a jamais pesé. Dès le premier quart-temps, l’Étoile Rouge a pris le large (2-17, 4′), et l’Olympiakos a couru après le score jusqu’au bout. Moustapha Fall (4 points à 2/2 aux tirs, 6 rebonds et 2 passes décisives en 17 minutes) n’a pas pu inverser la tendance.

#paobc #olympiacosbc pic.twitter.com/Og3iJg2jJU — Nunni 😴 (@osmanopouloswho) March 20, 2025

Bartzokas fustige l’attitude de son équipe

Le coach grec n’a pas mâché ses mots. « C’était l’un de nos pires matches de la saison, surtout dans notre approche », a-t-il lancé. « On a cherché les mismatchs au lieu de jouer notre jeu. On a sous-estimé l’adversaire. Et en EuroLeague, quand on fait ça, on est punis. »

Il a aussi pointé du doigt les nombreuses occasions manquées : « On a raté neuf lay-ups en première mi-temps. On revient à 3 points dans le troisième quart, mais on n’a pas réussi à maintenir cet effort. »

Touché également par les blessures – notamment celle de Thomas Walkup, absent depuis deux mois –, l’Olympiakos reste cependant leader de l’EuroLeague (22-8) et proche de sécuriser l’avantage du terrain pour les playoffs. Mais Bartzokas l’affirme : il faudra vite retrouver de la cohésion et de l’intensité.

« Peut-être que cette défaite est une bonne chose. Une opportunité d’analyser nos erreurs et de se regrouper avant les playoffs. »

Monaco n’en profite pas, la lutte reste ouverte

Vainqueur dans le même temps contre le Fenerbahçe, l’AS Monaco (18-12) n’a pas su capitaliser sur sa victoire dans la course au Top 4, puisque l’Étoile Rouge (17 victoires et 13 défaites) reste à une victoire. Heureusement, le Bayern Munich a perdu et se retrouve au niveau de l’Étoile Rouge (tous deux à 17-13). La bataille pour le Top 4 – synonyme d’avantage du terrain en quarts de finale des playoffs – s’annonce donc plus indécise que jamais à quatre journées de la fin de la saison régulière.