Evan Fournier et Nicolas Batum maladroits, Ousmane Dieng continue de s’amuser en G-League

Après sa meilleure prestation depuis plus d’un an en NBA, Evan Fournier n’a pas su enchaîner. Alors que les Pistons poursuivaient leur road-trip en Floride, l’enfant de Charenton a vécu une soirée difficile à Miami, contenu à 1 point à 0/4 à la mi-temps. Au final, il a réussi à retrouver un tout petit peu d’adresse pour terminer avec 7 points à 2/10, 2 rebonds et 1 passe décisive en 15 minutes. À la lutte avec Washington pour éviter le bonnet d’âne de la NBA, Detroit s’est incliné 110-118.

Sur un semblant de meilleure dynamique ces derniers temps avec deux victoires de rang, Philadelphie n’a pas validé la passe de trois à Brooklyn (107-112). Toujours aussi responsabilisé en sortie de banc (32 minutes), Nicolas Batum a été maladroit (2 points à 1/6) mais complet par ailleurs (7 rebonds, 4 passes décisives et 1 contre).

Et en G-League ?

Tenu éloigné des parquets de NBA depuis le 14 février, où il avait obtenu 9 minutes à Orlando, Ousmane Dieng s’est transformé en leader du Blue d’Okahoma City, la franchise de G-League affiliée au Thunder. Après avoir signé son premier triple-double en carrière la semaine, l’ancien pensionnaire du Pôle France a signé une nouvelle prestation complète contre Sioux Falls (129-120) : 18 points à 7/19, 7 rebonds, 7 passes décisives et 1 interception en 37 minutes.