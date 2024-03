Evan Fournier joue peu mais Détroit gagne

Evan Fournier a retrouvé le terrain à Détroit mais son temps de jeu demeure limité. L’arrière des Pistons a passé 15, 13, 11 puis encore 11 minutes sur les quatre derniers matches.

Ce lundi 11 mars, il a eu le temps de cumuler 3 points à 1/4 derrière l’arc, 1 rebond, 2 passes décisives et 2 interceptions sur ses 11 minutes passées sur le terrain. Surtout, Détroit a gagné son troisième match sur les sept dernières rencontres. Cette fois, les Pistons ont battu les Charlotte Hornets 114 à 97.

C’est le 11e succès de Détroit cette saison, qui reste tout en bas de la conférence Est en compagnie de Washington D.C. Tout en haut, on retrouve Boston (50 victoires et 14 défaites). Les Celtics se sont largement imposés chez les Portland Trail Blazers de Rayan Rupert (0/1 aux tirs et 1 passe décisive en 2 minutes).