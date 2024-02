Evan Fournier marque 13 points pour ses débuts avec Détroit

Evan Fournier a joué son premier match avec les Pistons de Détroit ce mardi 13 février. Lors de la 45e défaite de sa nouvelle équipe, en 53 matches, l’arrière a passé 25 minutes sur le parquet.

Entré en jeu dès la fin du premier quart-temps, alors que les Los Angeles Lakers avaient déjà pris leurs distances avec les Pistons (+23 à la mi-temps), l’international français est parvenu à s’exprimer. Au total, il a inscrit 13 points à 4/9 aux tirs, dont 2/5 à 3-points, pris 4 rebonds, donné 1 passe décisive, mais également piqué 2 ballons et en a perdu 2 autres en 25 minutes.

Guidés par leur cinq majeur (96 points), les Lakers se sont imposés 125 à 111.

Evan Fournier pour ses débuts aves les Pistons ! 13 POINTS

4 REBONDS

1 AST / 2 STL Detroit s'incline 111-123 pic.twitter.com/l3yLVD8Xsb — NBA France (@NBAFRANCE) February 14, 2024

A Portland, les Minnesota Timberwolves ont enchaîné après leur belle victoire chez les Clippers. Incertain avant la rencontre, Anthony Edwards a claqué 41 points à 16/27 aux tirs. Rudy Gobert en a ajouté 16 à 7/10 en plus de ses 15 rebonds en 37 minutes. Minnesota (38 victoires et 16 défaites) garde ses distances avec Oklahoma City (37 victoires et 17 défaites) qui a gagné à Orlando 127 à 113. Ousmane Dieng a joué 9 minutes, pour 2 points à 0/2 aux tirs mais 2/2 aux lancers francs et surtout 4 passes décisives.