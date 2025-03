Fabien Causeur ovationné, puis blessé, pour son retour au Real Madrid…

« Ce sera très émouvant pour moi », avait-il anticipé. Et il ne s’était pas trompé… Au moment de la présentation des équipes mardi soir pour son retour au Real Madrid, Fabien Causeur a été applaudi pendant une minute par le public de la Movistar Arena. Un moment forcément spécial dans une carrière.

LOUDER FOR THE LEGEND! 🔥🏀 @RMBaloncesto fans give @FCauseur1 the hero’s welcome he deserves. Different colors, same heart. Some players are just unforgettable! 👑👏 pic.twitter.com/RGZ2EDM1pl

— SKWEEK (@skweektv) March 25, 2025