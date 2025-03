Fabien Causeur, retour chargé d’émotions à Madrid avec Milan

Sept saisons, 486 matchs, 14 titres et une page de vie. Fabien Causeur (1,96 m, 37 ans) s’apprête à revenir, ce mardi soir, au WiZink Center, mais cette fois sous les couleurs de Milan. Un moment fort pour l’arrière breton, désormais joueur de l’Olimpia, à l’occasion de la 31e journée d’EuroLeague. Et derrière l’importance sportive du match, c’est aussi une histoire humaine et une boucle presque refermée.

« Madrid, c’est ma maison »

Fabien Causeur l’a dit sans détour à Radio MARCA : ce retour à Madrid était coché depuis longtemps. « Je savais quand j’allais revenir et j’avais la sensation que ce serait un match clé. Et c’est le cas. Donc ce sera très émouvant pour moi. » L’ancien du Real ne cache pas son attachement au club et à son environnement : « Je connais tout le monde là-bas. La sécurité, les ascenseurs, les supporters… C’est chez moi. »

Ce mardi, il entrera pour la première fois dans le vestiaire visiteur. Et malgré toute l’émotion, l’objectif reste clair : « Je vais essayer de profiter du moment mais je viens aussi pour gagner, parce que l’équipe en a besoin. »

Une sortie sans rancune, mais avec de la déception

Causeur aurait aimé finir sa carrière dans la capitale espagnole : « C’était un objectif pour moi. Donc c’est une déception, mais je n’ai aucun ressentiment. » L’offre du Real ? Une invitation à partir, selon lui : « On m’a d’abord dit non, puis fait une proposition très à la baisse, sans rôle clair dans l’équipe. Je ne voulais pas être le 16e joueur de la rotation juste pour dire que je jouais au Real. Je voulais jouer. »

Malgré tout, il reste très reconnaissant : « Le Real a toujours été parfait avec moi. J’ai même eu un appel de Florentino (Perez). Ce sont des choses qu’on n’oublie pas. »

Une deuxième vie à Milan

À 36 ans, Causeur continue de performer au plus haut niveau. « Je voulais rester en EuroLeague car je savais que j’avais encore le niveau », explique-t-il. Bien intégré à Milan, il apprécie la confiance d’Ettore Messina : « Il m’a accueilli à bras ouverts et ça m’a beaucoup aidé. Je me sens à l’aise. »

Son expérience, sa parole dans le vestiaire et son calme en font un leader précieux au sein d’un groupe porté notamment par Nikola Mirotic et Shavon Shields. « Il y a beaucoup de respect entre nous et ça se ressent sur le terrain. »

Une dernière danse au WiZink Center ?

Le match entre le Real Madrid et Milan est crucial pour les deux équipes dans la course aux playoffs. Mais pour Causeur, il est surtout l’occasion de refermer un chapitre avec émotion : « J’ai vécu un rêve en portant ce maillot. À mon arrivée, je ne pensais même pas jouer autant. Je suis entré par la petite porte, et j’ai presque atteint les 500 matchs. »

Est-il une légende du Real ? L’intéressé esquive, fidèle à sa discrétion : « Je laisse les gens en juger. Je préfère parler sur le terrain. »