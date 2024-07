Fabien Causeur « très fier » de rejoindre Milan

Parti en légende du Real Madrid avec 14 trophées remportés en 486 matchs (le troisième plus haut total de l’histoire du club espagnol pour un joueur étranger), Fabien Causeur (1,96 m, 37 ans) n’a pas terminé son histoire avec l’EuroLeague (335 rencontres). Le double champion d’Europe (en 2018 et 2023) s’est engagé, comme pressenti, avec l’Olimpia Milan.

Causeur: "Orgoglioso di questa opportunità" La Pallacanestro Olimpia Milano comunica di aver raggiunto un accordo con Fabien Causeur, guardia di 1.96, nato il 16 giugno 1987 a Brest in Francia, proveniente dal Real Madrid dove ha giocato nelle ultime sette stagioni. 🇮🇹… pic.twitter.com/ELBovuiHVv — Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) July 24, 2024

Ainsi, après la Pro A, la Liga Endesa et la Bundesliga, le Brestois va découvrir un nouveau championnat, sous les couleurs du triple champion d’Italie en titre. « Je suis très fier et sincèrement reconnaissant de l’opportunité proposée par l’Olimpia Milan », a exprimé l’arrière français. « Il s’agit d’un club historique et j’espère pouvoir aider l’équipe à connaître beaucoup de succès au cours de la prochaine saison. » Et qui sait, si Milan retrouve le Final Four, comme en 2021, peut-être que Fabien Causeur se transformera de nouveau en Michael Jordan du basket européen au mois de mai…