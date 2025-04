Fabrice Lefrançois a demandé à ses joueurs de retrouver leur mentalité “d’outsider”

Vendredi 11 avril fin de matinée, les joueurs choletais finissent leur entraînement à la Meilleraie dans un groupe agrémenté par des Espoirs. Sur l’écran géant de la salle sont diffusés plusieurs messages – tenus secrets – martelant les valeurs de l’équipe. Car après trois défaites d’affilée dont deux déconvenues en championnat (91-68 au Mans, et 105-72 à Chalon) et une élimination crève-cœur en FIBA Europe Cup (88-90 contre le PAOK Salonique), il fallait se remettre la tête à l’endroit.

Le coach Fabrice Lefrançois a d’ailleurs laissé deux jours off à ses joueurs après le dernier match, pour qu’ils aillent passer des moments ensemble et « s’oxygéner. » Ce dont ils avaient bien besoin après sept mois de saison régulière de saison où ils ont enchaîné les matchs dans toutes les compétitions. D’autant plus à l’approche du sprint final.

« On fait une super saison »

Très dur avec ses joueurs lors de la dernière conférence de presse à Chalon (« La prestation n’est pas digne d’un match de basket, tout simplement… C’est inadmissible ! »), le technicien récemment prolongé jusqu’en 2028 a voulu repartir aux bases. Celles qui ont donné une saison au-delà des attentes pour Cholet, et qu’il ne vaudrait mieux pas lâcher en cette fin de saison. D’où ses consignes à ses joueurs cette semaine :

« J’ai senti les gars vides à Chalon, en termes d’énergie et de passion. Il fallait comprendre pourquoi… Il y a beaucoup d’aspect mental maintenant : il faut se re-fixer des objectifs en se remettant dans un rôle d’outsider, comme on est depuis le début de saison… Là je sens que les gars sont de nouveau alignés avec ces valeurs. J’ai senti cette semaine qu’on est reparti de l’avant… On fait une super saison. Et je dis bien “on fait” et pas “on a fait”. Il faut se réjouir de ce qu’on a fait, en être conscient, en être content, mais il faut aussi se dire qu’on a encore de belles choses à faire. »

À commencer par ce match à Nanterre ce samedi soir à 20h30, l’occasion de se relancer devant son public. Mais attention au club francilien, en bonne forme malgré sa défaite en milieu de semaine en BCL. Ces derniers, actuellement 11e, sont encore dans la course pour accrocher le play-in et vont tout faire pour.

De son côté, Cholet devra toujours faire sans Bastien Vautier (2,10 m, 26 ans). Selon son coach, le leader choletais est dans les temps, voire un petit peu en avance sur la convalescence de sa blessure au pied. Il espère un retour 1 ou 2 matchs avant la fin de saison régulière. Il doit passer des nouveaux examens dans 10-15 jours. La quête d’un joueur pour le remplacer n’est pas plus avancée. « On est peut-être l’équipe la plus impactée par les absences depuis le début de saison. Peut-être l’effectif le plus réduit en nombre dans le Top 6 » a regretté Lefrançois.