« Il n’y a pas de place pour les excuses… C’est inadmissible » : Fabrice Lefrançois après la déroute choletaise

Quelle dure semaine que vient de vivre le Cholet Basket. L’élimination de la FIBA Europe Cup contre le PAOK Salonique après un scénario invraisemblable (88-90 après prolongations) était déjà dure à encaisser. Mais à cela est venue s’ajouter trois jours plus tard une énorme déroute en championnat sur le parquet de l’Élan Chalon (105-72). Ce n’est même pas la plus large défaite de la saison pour le club, mais peut-être celle qui vient marquer un coup d’arrêt dans une saison si bien engagée. Ce que le coach Fabrice Lefrançois veut à tout prix éviter. Récemment prolongé, le technicien de 42 ans a passé un coup de gueule après la rencontre, dans des propos rapportés par Ouest-France :

« La prestation n’est pas digne d’un match de basket, tout simplement. Je les trouve défaitistes et c’est ça qui me pose problème. Je ne veux pas de gars qui baissent les bras. Ce n’est pas possible ! […] C’est inadmissible, donc on va régler ça. On va régler ça en interne. On a construit cette équipe pour partager et faire des efforts : on a vu ni partage, ni effort. Basta ! »