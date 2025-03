“Et 1, et 2, et 3, et 4-0 !” : Cholet est décidément impuissant contre Le Mans

Les chants qui résonnaient dans Antarès en fin de match (“Et 1, et 2, et 3, et 4-0 !” ainsi que “Ici, ici, ici, c’est Le Mans !”) résument bien l’ambiance qui régnait dans ce quatrième derby des Pays de la Loire de la saison. Les quatre affrontements entre Le Mans et Cholet – dont trois en l’espace d’un mois et demi – se sont soldés par une victoire des Manceaux. Que le match se passe à Antarès, à la Meilleraie ou même au Palais des Sports de Caen lors de la Leaders Cup. Et ce samedi 29 mars, devant des tribunes à nouveau à guichets fermés, le score est le plus lourd de la saison : +23. Les Choletais, pourtant leaders du championnat, ont bel et bien trouvé leur bête noire.

Cholet craque sur la longueur

Alors qu’ils arrivaient sur une série de 4 victoires consécutives, dont une très belle sur le parquet hostile du PAOK Salonique en milieu de semaine (88-89), on pouvait se dire que les Choletais arrivaient avec des arguments et une envie revancharde à Antarès pour essayer d’enfin battre le MSB. Et ce malgré l’absence particulièrement handicapante de Bastien Vautier. C’est d’ailleurs ce qu’il s’est passé lors du premier quart-temps, remporté 17-22 par les visiteurs.

Mais les Manceaux, qui restaient eux sur une défaite frustrante à Dijon (76-74), n’ont pas paniqué. Les hommes de Guillaume Vizade sont revenus au score puis passés devant grâce à une défense agressive (46-36 à la mi-temps). Ainsi que plusieurs paniers à mi-distance – dont celui au buzzer – d’un Trevor Hudgins en forme (20 points à 8/16, dont 4/10 de loin). De son côté, l’Américain David DiLeo, toujours aussi incandescent dans les grands matchs, tournait à 4/4 aux tirs en première période.

Les hommes de Fabrice Lefrançois ont bien tenté de revenir au retour des vestiaires, profitant notamment des nombreuses fautes de leurs hôtes (26, contre 20 de moyenne cette saison). Mais le rythme du match s’est alors emballé, et les Choletais n’ont pas pu suivre le rythme. Les Manceaux ont multiplié les tirs en première intention, à l’image d’un Tray Buchanan (14 points) qui a tiré 9 de ses 10 tirs à 3-points. Ils terminent collectivement à un excellent 17/39 derrière l’arc (soir 43,6%), bien au-dessus de leur moyenne.

Cholet, avec un effectif qui a beaucoup tourné (les Espoirs Mohamed Sankhe et Soren Bracq ont joué 17 et 6 minutes) lors d’un match qui arrive au milieu d’une double-confrontation en demi-finale de la FIBA Europe Cup, n’a pas lutté longtemps en seconde période. D’où le score finalement sévère au vu des trois premiers quart-temps (91-68). Le Mans repart de l’avant et consolide ainsi sa 6e place.