Troisième succès de suite pour Le Mans sur Cholet : direction le dernier carré de la Coupe de France

Si Cholet est l’équipe des Pays de La Loire qui impressionne le plus depuis le début de la saison, Le Mans Sarthe Basket pourrait commencer à venir contester cette place d’ici quelques semaines. Car pour la 3e fois cette saison, le club sarthois a dominé celui des Mauges (101-82). Après le match aller de Betclic ELITE, puis la Leaders Cup, le MSB a remporté une nouvelle victoire sur son voisin en quart de finale de la Coupe de France ce mercredi 26 février.

🔥 Le Mans en demi-finales ! ✅ Les Manceaux ont dominé Cholet ce soir, s'imposant avec autorité pour décrocher leur place dans le dernier carré ! ⭐️#CDFBasket pic.twitter.com/EZdYdfdvrs — Fédération Française de BasketBall (@ffbasketball) February 26, 2025

Un 20-0 fatal au retour des vestiaires

Comme Monaco et ASVEL, Le Mans et Cholet ont repris avec un léger temps d’avance que les autres équipes du championnat de France à l’occasion de ce quart de finale de Coupe de France. Et comme ce fut le cas la veille en Principauté, on a failli croire à un nouvel écran noir l’espace de quelques minutes. Mais après un peu plus de 3 minutes disputées dans le premier quart-temps, le parquet d’Antarès est finalement apparu sur le live de la chaine Youtube du MSB.

Ce qui nous a fait louper l’un des rares instants où Cholet a mené face à Le Mans ce mercredi soir. Car à l’exception d’un dernier avantage pris à 17-18, CB a ensuite constamment couru après le score. Prenant un quart-temps pour s’habituer à la dureté choletaise du soir, le MSB a accéléré à partir du 2e quart-temps. Pour compenser la volonté de présence dans la raquette de CB, l’équipe sarthoise a utilisé sa vitesse pour scorer en transition (29 points en contre-attaque, contre 5).

Ainsi, Le Mans comptait déjà un petit matelas d’avance à la mi-temps (53-40). Une avance qui s’est sévèrement épaissie au retour des vestiaires, à la faveur d’un 20-0 en 5 minutes dans le 3e quart-temps (75-45). Une flambée offensive qui a définitivement tué tout suspense pour le reste de la partie, finalement remportée 101 à 82 par Le Mans.

Le MSB surfe sur sa confiance avant la Betclic ELITE, pas Cholet

Comme à la Leaders Cup il y a un peu plus de dix jours, les leaders manceaux ont répondu présents, à l’image des 70 points du cinq majeur (dont 17 pour Delaunay, meilleur marqueur). L’absence de Noah Penda n’aura finalement pas pesé pour Le Mans, puisque Tray Buchanan (10 points) et Williams Narace (8 points) ont ajouté de bons apports depuis le banc, renforcé également par le retour de congé paternité de TaShawn Thomas (6 points et 4 rebonds).

Pour Cholet, ce fut un nouveau match avec de grosses absences. « On a fait un match de gentils, on s’est fait taper dessus, et ce n’est pas négatif quand je le dis », analysait son coach Fabrice Lefrançois auprès de Ouest-France. « Il y avait de la détermination chez eux, qu’on n’a pas vue chez nous. » Un autre visage sera espéré dimanche 2 mars pour la reprise de la Betclic ELITE et le choc de la 20e journée face à l’AS Monaco. Quant au Mans, désormais qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France en compagnie de Monaco, Paris et la JL Bourg, c’est un match face au Limoges CSP qui l’attend en championnat.