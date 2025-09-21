Fenerbahçe officialise l’arrivée d’un champion NBA avec LeBron James en 2020 pour défendre son titre d’EuroLeague

Le Fenerbahçe Istanbul a officialisé samedi 20 septembre la signature de Talen Horton-Tucker pour les deux prochaines saisons. L’arrière américain (1,93 m, 24 ans) arrive en provenance des Chicago Bulls et s’apprête à découvrir l’EuroLeague avec les champions en titre turcs.

Un parcours NBA solide avant l’aventure européenne

Horton-Tucker quitte la NBA après une expérience de cinq saisons particulièrement riche. Drafté en 46ème position par Orlando en 2019 puis immédiatement transféré aux Los Angeles Lakers, il a rapidement marqué les esprits en remportant le titre NBA dès sa première saison complète en 2020, aux côtés d’un certain LeBron James (2,03 m, 40 ans).

Sa carrière NBA l’a mené des Lakers au Utah Jazz, puis aux Chicago Bulls la saison dernière. Dans L’Illinois, « THT » a disputé 59 matchs en compilant 6,6 points, 2,4 rebonds et 1,4 passes décisives de moyenne. Sa meilleure saison statistique remonte à 2022-2023 avec le Jazz, où il affichait 10,7 points et 3,8 passes par rencontre sur 60 matchs.

Au total, Horton-Tucker comptabilise 305 matchs de saison régulière NBA avec des moyennes en carrière de 9,2 points et 2,8 passes décisives. Un bagage conséquent pour un joueur qui n’a que 24 ans et qui arrive à maturité.

Un profil physique pour renforcer la rotation du Fenerbahçe

Né le 25 novembre 2000 à Chicago, Horton-Tucker s’était déjà fait remarquer dès l’université à Iowa State avec 11,8 points, 4,9 rebonds et 2,3 passes de moyenne lors de sa seule saison NCAA. Réputé pour sa physique imposante, sa polyvalence défensive et sa capacité à créer des décalages balle en main, il apporte de la profondeur et du dynamisme à la rotation extérieure du Fenerbahçe.

Cette signature s’inscrit dans la continuité de l’ambition affichée par le club stambouliote de défendre son titre européen. Les supporters du Fenerbahçe seront curieux de découvrir comment le style de jeu de Horton-Tucker s’adaptera au basket européen et à l’intensité de l’EuroLeague.