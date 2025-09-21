Recherche
EuroLeague

Fenerbahçe officialise l’arrivée d’un champion NBA avec LeBron James en 2020 pour défendre son titre d’EuroLeague

L'ancien champion NBA chez les Lakers de LeBron James, Talen Horton-Tucker signe au Fenerbahçe Istanbul. L'arrière américain de 24 ans quitte la NBA après cinq saisons pour rejoindre les champions d'EuroLeague en titre, sur les bases d'un contrat de deux ans.
|
00h00
Résumé
Écouter
Fenerbahçe officialise l’arrivée d’un champion NBA avec LeBron James en 2020 pour défendre son titre d’EuroLeague

Coéquipier de LeBron James aux Lakers où il a remporté un titre NBA, Talen Horton-Tucker renforce les champions d’EuroLeague en titre du Fenerbahçe.

Crédit photo : Mark J. Rebilas-Imagn Images

Le Fenerbahçe Istanbul a officialisé samedi 20 septembre la signature de Talen Horton-Tucker pour les deux prochaines saisons. L’arrière américain (1,93 m, 24 ans) arrive en provenance des Chicago Bulls et s’apprête à découvrir l’EuroLeague avec les champions en titre turcs.

Un parcours NBA solide avant l’aventure européenne

Horton-Tucker quitte la NBA après une expérience de cinq saisons particulièrement riche. Drafté en 46ème position par Orlando en 2019 puis immédiatement transféré aux Los Angeles Lakers, il a rapidement marqué les esprits en remportant le titre NBA dès sa première saison complète en 2020, aux côtés d’un certain LeBron James (2,03 m, 40 ans).

Sa carrière NBA l’a mené des Lakers au Utah Jazz, puis aux Chicago Bulls la saison dernière. Dans L’Illinois, « THT » a disputé 59 matchs en compilant 6,6 points, 2,4 rebonds et 1,4 passes décisives de moyenne. Sa meilleure saison statistique remonte à 2022-2023 avec le Jazz, où il affichait 10,7 points et 3,8 passes par rencontre sur 60 matchs.

Au total, Horton-Tucker comptabilise 305 matchs de saison régulière NBA avec des moyennes en carrière de 9,2 points et 2,8 passes décisives. Un bagage conséquent pour un joueur qui n’a que 24 ans et qui arrive à maturité.

Un profil physique pour renforcer la rotation du Fenerbahçe

Né le 25 novembre 2000 à Chicago, Horton-Tucker s’était déjà fait remarquer dès l’université à Iowa State avec 11,8 points, 4,9 rebonds et 2,3 passes de moyenne lors de sa seule saison NCAA. Réputé pour sa physique imposante, sa polyvalence défensive et sa capacité à créer des décalages balle en main, il apporte de la profondeur et du dynamisme à la rotation extérieure du Fenerbahçe.

Cette signature s’inscrit dans la continuité de l’ambition affichée par le club stambouliote de défendre son titre européen. Les supporters du Fenerbahçe seront curieux de découvrir comment le style de jeu de Horton-Tucker s’adaptera au basket européen et à l’intensité de l’EuroLeague.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
