Fin d’aventure prématurée pour Romuald Morency à Strasbourg, Sofiane Briki bientôt de retour

S’il n’avait pas évolué aux côtés de son ami proche Léopold Cavalière, ces trois mois passés à Strasbourg auraient certainement représenté une parenthèse noire dans sa carrière. Cadre du BCM Gravelines-Dunkerque ces trois dernières saisons, capable de tourner à 11,1 d’évaluation de moyenne en Betclic ÉLITE en 2020/21, Romuald Morency (2,01 m, 28 ans) n’aura presque été qu’un joueur superflu de la SIG en cette première partie d’exercice, régulièrement cloué au banc par Massimo Cancellieri (16 matchs disputés sur 24 possibles).

🚨𝗜𝗡𝗙𝗢 𝗘𝗙𝗙𝗘𝗖𝗧𝗜𝗙🚨 Le retour de Sofiane Briki approchant, la SIG Strasbourg a décidé de libérer son pigiste @RomuMorency , le laissant libre de tout contrat afin qu’il puisse s’engager avec le club de son choix. Bonne continuation Romu ❤️🤍 📄Communiqué ⤵️ — SIG Strasbourg (@sigstrasbourg) January 2, 2024

Initialement sous contrat jusqu’au 20 janvier avec le club alsacien, le Tarnais n’a pas effectué la reprise au Rhénus, libéré de son engagement un peu plus tôt que prévu, s’épargnant ainsi un déplacement à Nanterre le 13 janvier, malgré les incertitudes autour de la cheville de Junior Etou. Au total, il n’aura joué que 6 minutes de moyenne par rencontre, évidemment pour un rendement dérisoire : 1,4 point à 47% et 0,9 rebond. Et un vrai goût d’inachevé, à l’image de celui partagé par son pote, et ex-capitaine, Léo Cavalière à notre micro début décembre. « J’ai l’impression que Romu pourrait être plus ou mieux utilisé aujourd’hui. Après, ce n’est pas mon rôle, c’est au coach d’en décider. Mais je suis un peu frustré car […] je sais qu’il peut taffer plus que ça et je cherche à être moteur dans sa motivation. Il m’a tellement parlé de monter en Betclic ÉLITE qu’il fallait aller chercher plus une fois qu’il l’avait fait. J’ai toujours voulu le pousser dans ce sens-là. Et aujourd’hui, sa situation fait que c’est compliqué d’aller chercher plus. »

Bientôt les débuts de Briki ?

Très proche de rejoindre le radeau des Metropolitans 92 mi-septembre, Romuald Morency est désormais libre de s’engager où bon lui semble. Avec la nécessité de redonner un nouvel allant à sa carrière, après des statistiques qui ne cessent de chuter depuis sa découverte de la première division en 2020. Pigiste médical de Sofiane Briki, son départ laisse la porte ouverte à une intégration de l’ancien international juniors dans l’effectif. Opéré de la hanche en fin d’été, l’ancien arrière de l’ASVEL a effectué sa rééducation à Lyon et a été aperçu au Rhénus fin décembre afin d’effectuer des examens médicaux dans la cité strasbourgeoise. Dans son communiqué du jour, la SIG indique que le retour de Briki, initialement annoncé absent pour quatre mois, « se rapproche ».