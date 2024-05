Fin de match 4 tendue à Fenerbahçe : des fans turcs prennent à partie des joueurs de Monaco

Le match 4 entre Monaco et Fenerbahçe, remporté par la Roca Team (62-65), a été marqué par des heurts après le buzzer final entre joueurs de La Principauté et supporters turcs. Dès la partie terminée, des Monégasques, notamment Alpha Diallo, ont eu un échange avec des fans du Fener situés dans les premiers rangs au bord du parquet. Ces derniers sont rentrés sur le terrain, ce qui a provoqué une cohue pendant de longues secondes, qui n’a heureusement pas dégénérée dans de trop grandes proportions.

Cet événement n’a pas été un fait isolé. Plusieurs autres gestes de grande hostilité ont pu être aperçus à la Ülker Sports Arena. Par exemple, un supporter turc a glissé plusieurs fois son doigt sur sa gorge en direction d’Alpha Diallo tandis que des projectiles de bouteilles d’eau ont été envoyés sur les Monégasques au moment de regagner les vestiaires. Même les commentateurs de Skweek ont été pris à partie. « Je n’ai rien à voir là-dedans, ne viens pas me parler », pouvait-on entendre le consultant Ali Traoré en direction de fans turcs.

What kind of sanction will be applied to this person who clearly made a throat cutting hand sign to Alpha Diallo waving fingers threateningly multiple times? @AlphaDiallo30 @EuroLeague pic.twitter.com/1ycv3pE6X3

— Ivan Klasnic (@staggerhorns) May 3, 2024