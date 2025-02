Fin du rêve pour Armel Traoré, officiellement coupé par les Lakers

Les jours suivant la trade deadline en NBA amènent toujours leur lot de signatures et d’évictions. Et malheureusement, un Français vient d’en faire les frais. Armel Traoré (2,05 m, 22 ans) vient d’être coupé par les Los Angeles Lakers, où il était depuis le jour de la Draft 2024. Son two-way contract a été transféré vers un autre joueur, plus expérimenté et capable de contribuer tout de suite (le meneur de 26 ans Jordan Goodwin). C’est le n°1 des insiders américains Shams Charania qui l’a annoncé ce vendredi 7 février.

Repêché par la franchise angelinos quelques minutes après la fin de la Draft, Traoré aura vécu quasiment huit mois avec l’équipe. Il aura participé aux entraînements d’été, au camp d’entraînement, à la pré-saison et même à une poignée de matchs pendant la saison. Un rêve pour celui qui a grandi comme fan de Kobe Bryant. En 9 rencontres disputées, il aura eu l’occasion de marquer 14 points, dont certains sur des passes de LeBron James lorsqu’il était intégré à la rotation. Ses statistiques sont 1,6 point et 1,7 rebond en 7 minutes de moyenne.

Il aura surtout passé la saison en G-League où il a davantage pu faire ses preuves face à une adversité moindre que ce qu’il a pu connaître en France. En 13 rencontres jouées dans l’antichambre de la NBA avec les South Bay Lakers, l’ancien de l’ADA Blois a accumulé 14,6 points à 50,7% aux tirs (dont 33,9% à 3-points), 9,0 rebonds et 1,5 passe décisive en 27 minutes de moyenne.

Quel avenir proche ?

Coupé, le grand frère de Nolan Traoré va avoir 48 heures pour retrouver une autre franchise où transférer son contrat two-way. C’est la traditionnelle période des “waivers”, de laquelle il peut être réclamé par une autre équipe. Après cela, il sera libre de tout contrat. Il est dans le même cas que son compatriote Sidy Cissoko (1,98 m, 20 ans), coupé mercredi soir par les Wizards, où il avait été transféré. La saison dernière, Théo Maledon avait par exemple fini la saison en G-League après avoir été évincé des Hornets. Concernant Traoré, il n’est pour l’instant pas certain de finir la saison avec les South Bay Lakers. Il ne reste plus que 12 Français sous contrat en NBA, en attendant d’éventuelles signatures dans les prochains jours.