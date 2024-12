Armel Traoré intégré dans la rotation des Lakers : « Il joue extrêmement dur »

Le rêve continue pour Armel Traoré (2,05 m, 20 ans). Depuis son repêchage par les Lakers quelques minutes après la Draft, l’ancien de l’ADA Blois vit ce dont il avait sûrement rêvé toute sa vie.

Après avoir joué en Summer League, en pré-saison puis en G-League, il est cette fois directement intégré à la rotation NBA des Lakers depuis deux matchs : 11 minutes de jeu à Utah (victoire 104-105), puis 15 minutes à Minnesota (défaite 109-80). Il est utilisé comme huitième ou neuvième homme, principalement au poste 4 mais avec quelques dépannages au poste 5. Ce qui correspond à son profil de joueur de devoir, développé pendant toutes ces années en France. Il a eu l’occasion de marquer son premier panier en NBA juste avant ça (contre les Spurs) – devenant le 14e Français à le faire cette saison – et a pu enchaîner avec deux nouveaux la nuit dernière. En tout, sur ses cinq matchs disputés, il compile 1,2 point et 1,4 rebond en 8 minutes de moyenne. Ce qui n’est qu’un début s’il continue à faire partie de la rotation.

🥺 Séquence émotion dans le vestiaire des Lakers pour Armel Traoré au micro de @basketusa : « Quand j’ai marqué mes premiers points, mes coéquipiers étaient contents pour moi. D’Angelo Russell a pris la balle, il m’a dit 'ramène-là et chez toi et tu la montreras à ta maman' ». pic.twitter.com/L3Wy8jXB3C

Pour l’instant, le contexte lui est favorable. Trois intérieurs des Lakers sont blessés : Christian Wood (pour encore au moins 10 jours), Jaxson Hayes (3 semaines) et Jarred Vanderbilt (1 mois). D’autres petits pépins physiques sur les autres postes font que le staff doit puiser loin dans son effectif. Y compris parmi les trois two-way contracts, comme Traoré. En tant que two-way contract, aucun temps de jeu ne lui était pourtant garanti. Mais le coach principal JJ Redick a expliqué qu’il appréciait le profil du Français :

« Armel joue extrêmement dur, c’est ce qui saute aux yeux. On pense qu’il va devenir un défenseur très physique, c’est un rebondeur d’élite. [En souriant] Il y a une vidéo qui tourne en interne au sein de notre staff, lors du match contre New Orleans où il n’a joué que 2 ou 3 minutes. On le voit prendre un rebond et partir en sprint vers le corner, à sa place. Les capteurs l’ont enregistré à 30 km/h… Il est toujours comme ça, à fond. C’est un joueur qu’on a vraiment hâte de voir se développer dans notre système. »

JJ Redick à San Antonio, capturé par Benjamin Moubèche (Basket Session)