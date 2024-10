Finaliste de l’EuroCup avec la JL Bourg, JeQuan Lewis se retrouve en Chine

Meneur énergique, bon défenseur, mais parfois brouillon et inconstant, JeQuan Lewis (1,85 m, 30 ans) a tout de même joué un vrai rôle dans la plus belle saison de l’histoire de la JL Bourg (7,6 points à 42%, 1,9 rebond et 4,4 passes décisives), demi-finaliste du championnat de France et finaliste de l’EuroCup.

Dernier joueur sur le carreau de ce roster, le natif de Nashville a décidé d’explorer de nouveaux horizons. Pensionnaire de diverses ligues européennes depuis 2018 (Grèce, D2 Israël, Allemagne, VTB League), l’ancien bressan a opté pour un nouveau défi en Asie, rejoignant les Qingdao Eagles, actuels 7e du championnat chinois (5v-3d), où il devrait remplacer Myles Powell. « Pour l’instant, tout se passe bien », a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux de son nouvel employeur. « C’est un bon club, les joueurs et le staff sont de qualité. On communique bien ensemble, ce qui facilite grandement les choses. Et de ce que j’ai vu, la ville est agréable. Je suis impatient de démarrer ! »