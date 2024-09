Dire que la JL Bourg a fait peau neuve à l’intersaison relève de l’euphémisme. Avec 6 de ses cadres, parmi lesquels Isiaha Mike (2,01 m, 27 ans), meilleur marqueur de l’équipe, Jeremy Morgan (1,96 m, 29 ans), Axel Julien, JeQuan Lewis, Bodian Massa et Zaccharie Risacher (2,05 m, 19 ans), partis vers de nouveaux horizons cet été, la bande à Freddy Fauthoux va devoir trouver une nouvelle formule. Et à en juger par leur superbe prestation lors de la 1re journée de Betclic ELITE sur le parquet du Portel (victoire 94-65), avec notamment un festival de ses recrues (75 des 94 points inscrits par l’équipe), les Bressans semblent pouvoir nourrir quelques espoirs.

L'EuroCup is baaaack 💥 🆚 @hamburgtowers | 19h30 | Round 1 📺 @skweektv

🍻 Fanzone au 10 55

🎧 Web Radio Scoop

📲 Live score sur l’appli’ JL Bourg#WeRedy | #RoadToGreatness pic.twitter.com/v2GkddNXJ8 — JL Bourg Basket (@JLBourgBasket) September 24, 2024

« Nous voulons gagner quelque chose »

Comme l’an dernier, les finalistes de la dernière édition, battus en deux manches par le Paris Basketball en avril, devront terminer dans les six premiers pour rallier les phases finales de la compétition. Un objectif largement à la portée du club du président Julien Desbottes, leader de la poule l’an passé avec un bilan de 14 victoires pour 4 défaites. Mais les ambitions iront bien plus loin que cela. « Je pense que nous pouvons toujours faire mieux, car nous n’avons pas remporté de trophée la saison dernière, rappelait Frédéric Fauthoux à MagVille. C’est ce qui nous motive cette saison. Nous voulons gagner quelque chose. » Sur une scène française toujours plus dense, l’EuroCup semble être une belle opportunité d’arriver à ses fins, qui plus est avec le parcours de la saison dernière en tête.

Car malgré un effectif renouvelé à plus de 50%, la JL Bourg pourra s’appuyer sur la présence d’un champion en titre dans ses rangs en la personne de l’ancien Parisien Mehdy Ngouama (1,88 m, 29 ans).

Même si quelques recrues burgiennes vont découvrir la compétition (Pansa, Ayayi, Castaneda, Nelson), certains nouveaux venus disposent d’une solide expérience européenne, comme Jordan Usher (2,01 m, 26 ans), pensionnaire du Besiktas en 2022-2023, et surtout Brandon Paul (1,93 m, 33 ans), auteur de deux campagnes d’EuroLeague et quatre d’EuroCup depuis son arrivée sur le Vieux Continent en 2013. Sans parler des meubles de la maison burgienne ces dernières années, avec Hugo Benitez ou encore Maxime Courby.

Si la poule de la JL Bourg (B) semble la plus simple des deux, avec une entrée en matière à Hambourg ce mardi 24 septembre, les joueurs de l’Ain auront néanmoins fort à faire face à Valence par exemple. Pensionnaire de l’EuroLeague l’an dernier, le quadruple vainqueur de la compétition fait figure de favori avec un effectif peu retouché à l’intersaison et toujours organisé autour de sa doublette extérieure américaine Semi Ojeleye – Chris Jones (26 points de moyenne l’an dernier en EuroLeague). Matt Costello, précieux à Baskonia lors des trois dernières campagnes d’EuroLeague, tentera de faire oublier Brandon Davies dans la raquette.