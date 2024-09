Les cinq enseignements de la première journée de Betclic ELITE

101 jours. C’est le temps qu’il aura fallu attendre pour retrouver notre championnat de France de première division. La Betclic ELITE a fait son grand retour vendredi 20 septembre du côté de l’Aisne avec une victoire surprise en ouverture de Saint-Quentin, révélation de la saison passée, sur Monaco, champion en titre. Une première journée très riche, marquée notamment par les défaites de Paris et Nanterre sur le parquet de Gravelines-Dunkerque et Limoges, et les premiers pas dans l’élite de plusieurs champions d’Europe U20 cet été. On vous livre nos cinq enseignements à retenir de cette première danse.

1. Saint-Quentin gagne contre Monaco… avec un Nolan Traore dans le dur

Leader du Pôle France (16,8 points, 5,5 passes décisives et 2,0 interceptions de moyenne en 24 matchs) avant de rejoindre le SQBB au printemps, Nolan Traoré (1,91 m, 18 ans) a marqué la fin de saison dernière par sa maturité et ses coups de chaud (25 points contre l’ASVEL au Game 2 du quart de finale des playoffs). Très attendu cette année avec en ligne de mire une place dans le top 3 de la Draft NBA 2025, la pépite tricolore a connu des débuts compliqués à titre individuel face à Monaco en dépit d’une action défensive décisive sur l’ultime possession monégasque.

Ainsi, le petit frère d’Armel Traoré, propulsé dans le cinq majeur des Axonais en l’absence de Lucas Boucaud (1,88 m, 24 ans) a rendu sa plus mauvaise copie depuis son arrivée au club. Avec 2 points à 1/9 aux tirs et plus de balles perdues (4) que de passes décisives (3) en 17 minutes de jeu, le natif de Créteil a terminé avec les plus faibles évaluation (-4) et plus/minus (-10) de la rencontre. Un faux pas inhabituel que Nolan Traoré, au sortir d’un été particulièrement chargé (finale de l’ANGT, EuroBasket U18, sparring-partner des Bleus en préparation pour les Jeux olympiques) aura à cœur de gommer dès samedi sur le parquet du Mans. Car si la victoire reste bien entendu le plus important, le jeune meneur sait que ses performances seront minutieusement scrutées tout au long de la saison.

2. Castaneda, Nelson, Ayayi… Les recrues bressanes s’éclatent !

Auteur d’une saison remarquable l’an dernier (3e ex-aequo de Betclic ELITE avec 25 victoires pour 9 défaites), marquée notamment par une finale d’EuroCup (perdue face au Paris Basketball), Bourg-en-Bresse a réalisé un véritable lifting de son effectif. Outre Zaccharie Risacher (2,05 m, 19 ans), retenu en 1re position de la Draft NBA en juin dernier et parti pour Atlanta, six joueurs ont quitté l’Ain pour de nouveaux horizons cet été : Bodian Massa, Isiaha Mike (2,01 m, 27 ans), Bryce Brown, Jeremy Morgan, Axel Julien et E.J. Rowland.

Autant de cadres remplacés judicieusement par Freddy Fauthoux et les dirigeants burgiens, à en juger par la victoire pleine de maîtrise acquise par les joueurs de la Jeu en ouverture sur le parquet du Portel (65-94). Ainsi, pour leur premier match officiel sous leurs nouvelles couleurs, il est peu dire que les recrues ont crevé l’écran. Xavier Castaneda (1,84 m, 24 ans) (23 points en 20 minutes), Jordan Usher (14), Adrian Nelson (12), Mehdy Ngouama (11) et Joël Ayayi (10) ont ainsi inscrit 75 des 94 points de leur équipe et totalisé 79 d’évaluation. Une première sortie plus que rassurante pour les nouveaux venus et le technicien landais, qui auront la lourde tâche de confirmer le parcours historique de la JL Bourg en 2023-2024.

3. Le duo Hifi-Shorts fait toujours des étincelles… mais ça ne suffit pas pour la première

de Tiago Splitter

À l’instar de Monaco dans l’Aisne, les joueurs du Paris Basketball se sont fait surprendre dimanche à Dunkerque face au BCM (85-89). Les champions en titre de l’EuroCup et dauphins de la Roca Team lors du dernier championnat (défaite 3 manches à 1 en finale), coachés par Tiago Splitter cette saison suite au départ inattendu de Tuomas Iisalo pour les Memphis Grizzlies, ont mordu la poussière dans le Nord. Si les hommes du président David Kahn ont semblé loin de leurs standards défensifs de 2023/2024 avec 85 points encaissés (contre 74,4 en moyenne l’année dernière), ils ont en revanche pu une nouvelle fois compter sur la force de frappe de leur traction arrière T.J. Shorts (1,75 m, 26 ans) – Nadir Hifi (1,85 m, 22 ans).

Auteurs de 21 points à 8/15 aux tirs et 7 passes décisives en 26 minutes de jeu pour le premier nommé et de 22 points à 7/16 en 21 minutes pour le second, les pistoleros franciliens n’ont pas tardé à rentrer dans leur saison. Au point d’occuper déjà les 2e et 3e places du classement des meilleurs marqueurs de Betclic ELITE derrière l’arrière de Bourg-en-Bresse Xavier Castaneda. Mais si la meilleure attaque du championnat en 2024 semble pouvoir compter cette année encore sur sa paire de snipers, elle n’aura d’autre choix que de retrouver son identité défensive pour renouer avec la victoire sur le parquet de Chalon-sur-Sâone samedi.

4. Les U20 dorés débarquent dans l’élite : Zacharie Perrin productif, Noah Penda limité

Passé d’Antibes à Nancy à l’intersaison, les débuts de Zacharie Perrin (2,08 m, 20 ans) dans l’élite étaient particulièrement attendus. Et s’il s’est montré maladroit derrière l’arc (0 sur 4), le champion d’Europe U20 a livré une première copie aussi soignée que prometteuse en Betclic ELITE dans la victoire des siens face à La Rochelle (64-56). Responsabilisé 26 minutes durant par Sylvain Lautié, Zacharie Perrin s’est montré particulièrement productif et complet, signant 9 rebonds, 4 passes décisives et 1 interception en plus de ses 6 points (2/6) pour 15 d’évaluation. Un niveau de performance que le natif de Besançon devra maintenir tout au long de l’année pour impressionner les scouts NBA qui ne manqueront pas de le suivre et ainsi se donner une chance d’atteindre son objectif: rallier la NBA dès la saison prochaine.

Sacré avec les Bleuets cet été aux côtés de l’intérieur Nancéien, Noah Penda (1,99 m, 19 ans) faisait lui aussi ses grands débuts en Pro A avec Le Mans. Gratifié d’un temps de jeu équivalent à celui de son coéquipier en sélection (27 minutes) à la faveur d’une préparation consistante, l’ancien de la JAV, débarqué dans la Sarthe cet été en compagnie de son entraîneur Guillaume Vizade (également sélectionneur U20), a connu des débuts compliqués. En manque de réussite (2/9 aux tirs, 2/4 aux lancer-francs), le Francilien de naissance a eu du mal à peser sur la rencontre (5 rebonds, 1 passe décisive, 2 interceptions et 1 balle perdue pour 4 d’évaluation seulement) et n’a pu empêcher la défaite des Manceaux face à l’armada villeurbannaise (71-85). Des premiers pas dans l’élite en demi-teinte pour celui qui pourrait viser cette saison le titre de meilleur jeune de Betclic ELITE.

5. Kenny Baptiste, futur Monsieur Propre du Limoges CSP ?

Quoi de mieux qu’une première sortie réussie à Beaublanc pour se mettre le public limougeaud dans la poche ? À en croire Kenny Baptiste (2,01 m, 24 ans), enrôlé par le CSP cet été au sortir de deux années passées sous le maillot de Chalon-sur-Saône, la réponse est simple : réaliser le match parfait. Une performance rare que le natif de Guadeloupe n’a pas été loin de livrer dimanche, en prime time, pour mener les siens à la victoire contre une valeureuse équipe de Nanterre à domicile.

Auteur de 15 points à 100% (4/4 à 2-points, 2/2 à 3-points, 1/1 aux lancers), 6 rebonds, 2 passes décisives, et 2 interceptions pour 24 d’évaluation (meilleur total du match) en 26 minutes de jeu, mais coupable d’une perte de balle, Kenny Baptiste a frôlé la perfection sur le parquet de Beaublanc. Le joueur formé au Mans, non content de signer ce qui ressemble à son meilleur match en Pro A, s’est en outre montré décisif en fin de rencontre en tuant ou presque les derniers espoirs des Nanterriens d’un panier primé plein de sang froid à 2 minutes du terme. Difficile de faire mieux pour une première….