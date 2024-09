Au Limoges CSP, une victoire contre Nanterre avec de la retenue : « On a beaucoup de choses à travailler »

En voilà un bon début pour le Limoges CSP, jouant le maintien cette saison en Betclic ELITE, que de commencer par une victoire son exercice 2024-2025. Grâce à un match de traînard et une belle remontée dans le dernier quart-temps, les Limougeauds ont su l’emporter face à Nanterre (90-87), 5e de la dernière régulière du championnat de France.

Une énergie encore fluctuante

Une victoire qui peut venir rassurer un Cercle Saint-Pierre aux incertitudes nombreuses en ce début de saison, avec un effectif jeune et renouvelé en grande partie. Mais son entraîneur Jean-Marc Dupraz se voulait malgré tout prudent, comme rapporté par France 3 Régions Nouvelle-Aquitaine.

« On a fait un match où on est allé chercher la victoire, c’est bien, c’est une satisfaction, il faut se réjouir, mais maintenant, c’est aussi mesuré, parce qu’on a vu que l’on a beaucoup, beaucoup de choses à améliorer, à travailler. »

Des recrues au rendez-vous

Après un premier quart-temps beaucoup trop permissif, le Limoges CSP a su petit à petit grignoter son retard dans les 2 et 3 quart-temps. Et dans le sillage d’un Nicolas Lang toujours présent (18 points), toujours plus proche de devenir le tireur à 3-points le plus prolifique de l’histoire du championnat, les recrues limougeauds ont également assumer leur statut. En dedans en présaison, le meneur américain Tyrell Terry a su apporter (16 points à 4/8 de réussite aux tirs), tout comme Kenny Baptiste (15 points à 6/6 aux tirs). « C’était une grosse victoire, le public nous a aidés, savourait l’ancien ailier de l’Élan Chalon auprès de France 3 Régions Nouvelle-Aquitaine. On a eu chaud dans le money-time, mais on est resté soudé, et ça l’a fait ! »

Si Jean-Marc Dupraz aura « quand même quelques petites choses à dire aux gars, malgré la victoire », notamment sur le plan de l’intensité défensive, commencer par une victoire est positif pour le Limoges CSP. Au sortir d’une fin de saison dernière compliqué et d’un début d’été tumultueux en coulisses, on se satisferait certainement d’un maintien acquis sans peine en Haute-Vienne.