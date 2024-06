Florian Leopold suit son entraîneur Thomas Andrieux à la Chorale de Roanne

Florian Leopold (2,04 m, 23 ans) continue son tour de la Pro B, avec une signature pour les deux prochaines saisons à la Chorale de Roanne. Formé à Cholet, l’intérieur écume l’antichambre de l’élite depuis son départ des Mauges après avoir joué succéssivement à Saint-Chamond, Quimper, Tours, Angers et dernièrement Champagne Basket.

C’est dans la Marne que l’intérieur a livré son meilleur exercice en carrière. Avec 11 points et 6,7 rebonds en 20 minutes de jeu de moyenne, Florian Léopold a été l’un des hommes forts de l’effectif de Thomas Andrieux. Malgré sa grosse performance en finale de la Leaders Cup Pro B contre Vichy (20 points et 11 rebonds), il n’avait permis à Châlons-Reims de remporter un titre cette saison. Absent du match aller des quarts de finale des playoffs contre Boulazac, sa présence au retour n’a pas empêché Champagne Basket de voir ses espoirs d’accession s’envoler face au futur finaliste.

La réaction de l’entraîneur roannais Thomas Andrieux sur le site officiel du club :

» Après Terrell (Terrell Gomez), Florian (Florian Léopold) faisait clairement parti des priorités de notre recrutement. C’est un vraie satisfaction de pouvoir compter sur un joueur JFL dominant à ce niveau. Nous étions en concurrence avec certains clubs de Betclic Elite et des tops de ProB. Dans ce dossier, je tiens à féliciter nos dirigeants, en premier lieu le président Brochot, ainsi que Bertrand Rodamel. À titre personnel, je suis très heureux de poursuivre le travail entrepris depuis plus d’un an avec Flo. Sa marge de progression est encore importante, et mon souhait reste de l’accompagner vers le plus haut niveau. »