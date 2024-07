Formation espagnole : Sergio Scariolo tire la sonnette d’alarme

Le sujet n’est pas nouveau en Espagne. La question du renouvellement des générations dorées qui ont fait les médailles et les titres de la Roja ces 20 dernières années se pose depuis quelques années déjà, à mesure que les vieilles gloires telles les frères Gasol, Juanca Navarro ou Sergio Rodriguez raccrochent leurs baskets. Mais dans la bouche du sélectionneur national espagnol, interrogé par El Pais jeudi, le constat résonne plus fort encore.

Face aux difficultés rencontrées par nos meilleurs ennemis pour former de nouveaux joueurs de top niveau international, le sélectionneur Sergio Scariolo n’y est pas allé par quatre chemins, pintant du doigt le manque d’esprit de compétition des jeunes pousses espagnoles.

« On peut voir cela comme du conformisme. Les joueurs se conforment, peut être inconsciemment, au milieu du haut niveau, aux gros salaires et aux privilèges qui sont les leurs. Cela a tendance à limiter leur instinct de compétition. » Une théorie que l’italien de 63 ans développait un peu plus. « Ils doivent se battre pour ne pas se contenter de cela, pour remettre en cause la l’ordre établi, pour sortir des clous. Mais ce n’est pas le cas et cela me rend furieux plus que tout. »