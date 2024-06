Les adieux d’un maître : Sergio Rodriguez dit stop

Le jour de ses 38 ans, il a choisi de quitter la scène sur ce qu’il sait faire de mieux. Gagner un match, gagner un trophée, son 28e titre en carrière (dont 17 avec le Real Madrid). Sacré champion d’Espagne pour la 4e fois, Sergio Rodriguez a officiellement annoncé sa retraite ce mercredi dans une lettre émouvante.

« Le jour est venu… »

« Le jour est venu », a-t-il écrit. « Après 20 ans dans le monde professionnel, j’ai pris une décision qui va changer ma vie. Cette saison, au cours de laquelle nous avons remporté trois trophées, est le moment idéal pour faire mes adieux. J’ai toujours rêvé de prendre ma retraite en étant bien physiquement et en gagnant mon dernier match, et la vie m’a offert ce cadeau. Terminer ma carrière au Real Madrid est un rêve devenu réalité, et encore plus après avoir remporté cinq titres au cours des deux dernières saisons, y compris le triomphe historique en EuroLeague à Kaunas. »

La mention de cette troisième bague européenne n’est pas anodine… Certes en perte de vitesse ces derniers temps, Chacho Rodriguez a été fondamental dans le 11e titre européen du Real Madrid l’année dernière. D’abord lors d’un Match 5 homérique en quart de finale face au Partizan Belgrade (19 points à 8/11, 3 rebonds et 6 passes décisives) puis lors d’un Final Four de grande qualité (13,5 points et 7 passes décisives), avec notamment les paniers qui ont ramené les Espagnols dans le coup avant le coup de poignard de Sergio Llull.

32 trophées en carrière

Les derniers flashs d’un génie à l’immense parcours, démarré à 17 ans avec l’Estudiantes Madrid, avant de prendre la route de la NBA pour quatre saisons inégales, en rotation à Portland (avec Rudy Fernandez, déjà), Sacramento et New York. L’Association, il y reviendra ensuite un an, en 2016/17, avec les Sixers, mais ce n’est pas de l’autre côté de l’Atlantique, malgré ses 358 matchs, qu’il aura écrit ses lettres de noblesse. Il aura signé ses plus beaux chapitres avec le Real, en deux passages distincts (2010/16 puis 2022/24), et avec la Roja, champion du monde 2006 et champion d’Europe 2015. Il aura également connu un passage marquant avec le CSKA Moscou, troquant ses éternels frères d’arme Sergio Llull et Rudy Fernandez pour Nando De Colo, remportant l’EuroLeague ensemble en 2019. Une compétition dont il avait été couronné meilleur joueur cinq ans plus tôt, en 2014… Ce qui marque progressivement la fin d’une génération qui aura marché sur l’Europe avec les départs annoncés plus tôt dans l’année de Marc Gasol et Rudy Fernandez (après les JO).

Son palmarès

En club :

Triple vainqueur de l’EuroLeague

Quadruple champion d’Espagne

Quintuple vainqueur de la Coupe du Roi

Quintuple vainqueur de la Supercoupe d’Espagne

Vainqueur de la Coupe Intercontinentale FIBA

Double vainqueur de la VTB League

Double champion de Russie

Champion d’Italie

Double vainqueur de la Coupe d’Italie

Vainqueur de la Supercoupe d’Italie

En sélection :